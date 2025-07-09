بيانكا سينسوري تعود مجدداً بإطلالة مثيرة... هكذا بدت (صور)

نشرت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست مجموعة من الصور لها عبر حسابها على انستغرام من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سينسوري في الصور بإطلالة مثيرة كشفت عن قوامها الرائع والممشوق.

وارتدت سينسوري قميصاً شفافاً من دون أكمام بالإضافة إلى جوارب طويلة، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ وارتدت الشعر المستعار باللون الأشقر.

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