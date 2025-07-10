بوب ديلان يحيي حفلتين هذا الخريف في باريس

أعلن أسطورة موسيقى الفولك والحائز على جائزة نوبل للآداب بوب ديلان، في بيان الخميس، أنه سيحيي حفلة موسيقية في قصر المؤتمرات في باريس يومي 30 و31 تشرين الاول.



وبعد جولة صيفية في الولايات المتحدة، يعود الفنان البالغ 84 عاما إلى فرنسا هذا الخريف ليحيي حفلتين حصريتين، وستُطرح التذاكر للبيع في 18 تموز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ويُعدّ بوب ديلان، واسمه الحقيقي روبرت ألين زيمرمان، أحد أعظم مؤلفي الأغاني على مر العصور، وقد فاز بنوبل الآداب عام 2016 تقديرا "للتعابير الشعرية الجديدة التي استحدثها في الممارسات الغنائية الأميركية".



ومن أبرز أعماله "بلويين إن ذي ويند" و"ذي تايمز ذاي آر تشانجينغ" و"لايك ايه رولينغ ستون".