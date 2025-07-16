زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)

احتفل الممثل داكس شيبرد بترشيح زوجته كريستين بيل لجوائز الإيمي بنشر صورة طريفة لها عبر إنستغرام، ظهرت فيها عاريةً وهي تؤدي حركة رياضية في الفناء الخلفي، مكتفياً بتغطية جزء من الصورة بمربع أحمر.

وعلّق على المنشور بالقول: "قد لا يعرف الناس كل ما يحدث خلف الكواليس لصنع أداء يُرشّح لجائزة إيمي... ربما كانت هذه الصورة جزءاً من تدريباتها، شعرت أن من المناسب مشاركتها. مبروك!!!".

اللافت أن النجمة المعروفة بأعمالها مثل "فروزن" و"غوسيب غيرل"، لم تعترض على المنشور بل أعادت نشر الصورة عبر خاصية الستوري على حسابها.