وفاة مغنية الأوبرا بياتريس أوريا مونزون عن 61 عاما

توفيت مغنية الأوبرا الفرنسية الإسبانية بياتريس أوريا مونزون السبت عن 61 عاما في مدينة أجان بجنوب غرب فرنسا، بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنته مديرة أعمالها على "فيسبوك".

وقالت تيريز سيديل التي تولت إدارة أعمال مونزون نحو 40 عاما لوكالة "فرانس برس" إنها "كانت فنانة من الطراز الرفيع"، و"صريحة جدا، وصادقة جدا، ومحبوبة جدا".

وبرزت هذه الميتزو-سوبرانو عام 1993 بأدائها غير التقليدي لأوبرا "كارمن" لجورج بيزيه في أوبرا باريس، وأعادت تجسيد الدور مرات عدة في أهم المسارح العالمية، من نيويورك إلى موسكو.

وذكّرت مديرة أعمال مونزون بـ "المسيرة الفنية الدولية الكبيرة" لفنانة "بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وانتقلت بياتريس أوريا مونزون إلى فئة السوبرانو، ومن أبرز أعمالها فيها أوبرا "توسكا" وشخصية الليدي ماكبث، إضافة إلى ادوار عدة أخرى.