تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!

أقرّ الطبيب المشتبه به في استغلال إدمان نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري مادة الكيتامين قبل وفاة الممثل بجرعة زائدة عام 2023 بالذنب رسميا في محكمة بلوس أنجلوس.



ويواجه الطبيب الرئيسي الملاحق في القضية سلفادور بلاسينسيا 4 اتهامات تتعلق بتوزيع الكيتامين، وقد أقرّ بالذنب فيها.

كما يواجه بلاسينسيا عقوبة تصل إلى السجن 40 عاما، وحُدّد 3 كانون الأول موعدا للنطق بالحكم.

واعترف طبيب ثانٍ من لوس أنجلوس وهو مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل، ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.



وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، ما أثار حالة حزن في أوساط هوليوود.

المصدر: فرانس برس