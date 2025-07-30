جيسي عبدو تشارك جمهورها أجواء تموز... شاطئ وأناقة ولحظات عائلية (صور)

نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، وثّقت من خلالها أجمل لحظات صيفها خلال شهر تموز 2025.

وأرفقت جيسي الصور بتعليق مؤثر جاء فيه: "أيام بتضلّ محفورة جوا الروح... تموز 2025."

الصور تنوّعت بين لحظات رومانسية على الشاطئ، وأخرى أظهرت أناقتها بإطلالات صيفية مميزة، بالإضافة إلى لقطات دافئة جمعتها بعائلتها، وتحديدًا والدتها وزوجها مفيد الرفاعي، ما أضفى طابعًا شخصيًا وحميمًا على المنشور.