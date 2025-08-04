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"ذي فانتاستك فور" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2025-08-04 | 09:30
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&quot;ذي فانتاستك فور&quot; يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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"ذي فانتاستك فور" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

دخل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "ذي باد غايز 2" من إنتاج استوديوهات "دريم ووركس" في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات على خط المنافسة مع "ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس" على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

واحتفظ "ذي فانتاستك فور" بصدارة الترتيب في الأسبوع الثاني لعروضه، إذ حصد فيلم "مارفل" و"ديزني" الجديد الذي يتولى بطولته الممثلون بيدرو باسكال وفانيسا كيربي وإيبون موس-باكراك إيرادات تناهز 200 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن 170 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم.

أما "ذي باد غايز 2" فاحتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 22 مليون دولار، وقوبل باستحسان نقدي واسع، وكان المركز الثالث من نصيب "ذي نيكد غَن" بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وتراجع فيلم "سوبرمان" من المركز الثاني إلى الرابع، لكنّ إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية ارتفع إلى 316,2 مليون دولار خلال أربعة أسابيع، في حين وصل عالميا إلى 235 مليون دولار.

ومن المرتبة الثالثة إلى الخامسة، هبط  "جوراسيك وورلد: ريبيرث"، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، وبلغ إجمالي إيراداته خلال خمسة أسابيع في الولايات المتحدة وكندا 317,6 مليون دولار، إلى جانب 448 مليون دولار أخرى في دور السينما العالمية.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6.  "توغيذر" (6,8 ملايين دولار)

7. "فورمولا 1: ذي موفي" (4,1 ملايين دولار)

8. "آي نوو وات يو ديد لاست سامر" (2,7 مليون دولار)

9. "سمورفس" (1,1 مليون دولار)

10. "هاو تو تراين يور دراغون" (1,4 مليون دولار)

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