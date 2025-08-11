نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)

أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أجواء مدينة مالمو السويدية مساء الأحد، حيث أحيت حفلاً فنياً حاشداً وسط حضور جماهيري كبير غصّت به القاعة.

وتألقت الفنانة بإطلالة أنيقة اختارتها من علامة Rotate Birger Christensen، بفستان قصير ضيّق وبرّاق باللون الزهري. تميّز التصميم بأكمام طويلة، وقبّة دائرية عالية، وقصة أمامية مع ثنيات أنيقة في القسم السفلي، أبرزت رشاقتها وأضفت على حضورها لمسة من الجاذبية والرقي.

تحوّلت ساحة مالمو في السويد إلى بحر من الجماهير التي توافدت منذ ساعات الصباح الأولى، حيث احتشد عشاق نانسي عجرم من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية بانتظار إطلالتها. ومع صعودها إلى المسرح في الحفل المفتوح، ألهبت نانسي الأجواء بأغانيها، فارتفعت الهتافات وغمرت السماء فرحًا وطربًا في ليلة ستبقى في ذاكرة الحضور.

وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، فتفاعل معها الحاضرون بالرقص والغناء على مدى الأمسية.