بعد طول انتظار... تايلور سويفت تكشف موعد صدور ألبومها الجديد

كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت عن موعد صدور ألبومها الجديد "The Life Of A Showgirl".
ونشرت سويفت صورة غلاف ألبومها الجديد، معلنةً أنه سيصدر في 3 تشرين الأول المقبل.
كما كشفت سويفت عن قائمة أغاني الألبوم المكوّن من 12 أغنية.
And, baby, that’s show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3 ❤️🔥https://t.co/rIaG2Ezo7Z
Album Producers: Max Martin, Shellback and Taylor Swift
📸: Mert Alas & Marcus Piggott pic.twitter.com/QRzLbLpnUS
— Taylor Swift (@taylorswift13) August 13, 2025
المصدر