LBCI
LBCI

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

فنّ
2025-08-15 | 10:28
مشاهدات عالية
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: &quot;كل ما نفعله…هو من أجلك&quot; (صورة)
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

يستعد النجم السوري ناصيف زيتون والنجمة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة لخوض مرحلة جديدة في حياتهما، يملؤها الحب والشغف وترقّب تجربة الأبوّة والأمومة للمرة الأولى.

بالنسبة لهما، هي نعمة ثمينة وحلم طال انتظاره، يرسمان له ملامح بيت تنبض جدرانه بالموسيقى، وتصدح أركانه بالضحكات، وتتجذّر فيه قيم اللطف والاحترام التي سترافق طفلهما المرتقب مدى الحياة.

وبين جذور تمتد من لبنان إلى سوريا وصولًا إلى أستراليا، يخطّط الثنائي لاستقبال مولودهما في بيئة دافئة، مُلهِمة، ومليئة بالمغامرات الإبداعية. وكما عبّرا في رسالة صادقة: "كل ما نفعله، وكل ما نحن عليه… هو من أجلك".

 

آخر الأخبار

فنّ

ناصيف زيتون

دانييلا رحمة

زواج

علاقة حب

حمل

مشاهير

فن

لبنان

سوريا.

بعد طول انتظار... تايلور سويفت تكشف موعد صدور ألبومها الجديد
LBCI السابق

LBCI
فنّ
2025-07-02

على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-07-13

دانييلا رحمة تنشر لحظات عائلية دافئة "مليئة بالحب" (صور)

LBCI
فنّ
2025-08-04

"لا تهزّي كبوش التوتي" تعود بصوت ناصيف زيتون وتغزو مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
2025-06-21

على أنغام أغنية "حلوة"... دانييلا رحمة تشارك جمهورها لحظات مميزة من عطلتها في إيطاليا (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-14

بعد طول انتظار... تايلور سويفت تكشف موعد صدور ألبومها الجديد

LBCI
فنّ
2025-08-14

ماغي بو غصن تسحر المتابعين بإطلالة شبابية عصرية... هكذا بدت! (صور)

LBCI
فنّ
2025-08-13

بمنشور جديد وغريب... جاستن بيبر يثير قلق الجمهور مجدداً

LBCI
فنّ
2025-08-13

جيسي عبدو تستمتع بعطلتها الصيفية في مدينة كان بأجواء مميزة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
12:34

غارات تستهدف أطراف كفرتبنيت في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
10:39

مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء

LBCI
أخبار لبنان
11:54

"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب

LBCI
منوعات
2025-07-24

خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!

LBCI
آخر الأخبار
07:56

قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

LBCI
أخبار دولية
05:45

لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق

LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

