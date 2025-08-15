رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

يستعد النجم السوري ناصيف زيتون والنجمة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة لخوض مرحلة جديدة في حياتهما، يملؤها الحب والشغف وترقّب تجربة الأبوّة والأمومة للمرة الأولى.

بالنسبة لهما، هي نعمة ثمينة وحلم طال انتظاره، يرسمان له ملامح بيت تنبض جدرانه بالموسيقى، وتصدح أركانه بالضحكات، وتتجذّر فيه قيم اللطف والاحترام التي سترافق طفلهما المرتقب مدى الحياة.

وبين جذور تمتد من لبنان إلى سوريا وصولًا إلى أستراليا، يخطّط الثنائي لاستقبال مولودهما في بيئة دافئة، مُلهِمة، ومليئة بالمغامرات الإبداعية. وكما عبّرا في رسالة صادقة: "كل ما نفعله، وكل ما نحن عليه… هو من أجلك".