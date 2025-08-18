شكر وعرفان على التعزية بوالدة رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس

تتقدم رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس وعائلة وآل القواس، بجزيل الشكر والعرفان لكل من شرّفهم بواجب العزاء وواساهم في مصابهم الجلل برحيل الوالدة، المربية الفاضلة السيدة سهيلة القواس.

وتتوجه القواس بعميق الامتنان والتقدير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، وغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وعقيلته السيدة رندة بري، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري سلام التي تكلّفت بواجب الحضور والعزاء مشكورة في صيدا وبيروت، ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ونائب رئيس مجلس النواب النائب الأستاذ الياس بو صعب، ووزير الثقافة والوصاية على الكونسرفتوار الدكتور غسان سلامة، على مواساتهم التي عكست نبل بادرتهم المشكورة وعمق الروابط الإنسانية والتضامن الوطني.

كما تتقدم بالشكر الجزيل إلى الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ورئيس شؤون البلاط العماني الشيخ نصر الكندي.

كما تتوجه بالشكر العميق إلى جميع الفعاليات السياسية الوطنية ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي الدكتور محمود مكية الذي تكلف عناء الحضور إلى صيدا وبيروت، والأسلاك الدبلوماسية من سفراء عرب وأجانب معتمدين في لبنان، والهيئات الوزارية والنيابية، والهيئات الروحية والدينية وممثليهم، والمديرين العامين والنواب والوزراء السابقين، وكافة الأحزاب اللبنانية وممثليهم، والفعاليات القضائية والبلدية والمصرفية والطبية والتربوية، والفنانين والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأقارب والأصدقاء، وأسرة الكونسرفتوار من موظفين والهيئات الإدارية والتعليمية، وأهالي مدينة صيدا الأبيّة، وفي مقدمتهم النواب: السيدة بهية الحريري، الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد، ورئيس البلدية الأستاذ مصطفى حجازي وجميع فعاليات صيدا الكرام، ومختلف الأوساط اللبنانية، وجميع الوفود الاجتماعية، الذين سارعوا إلى تقديم واجب العزاء في الأيام الأربعة التي خصصت للمناسبة الأليمة في صيدا وبيروت. متوجهة لهم بأبلغ آيات الامتنان لمشاعرهم الطيبة والنبيلة التي كانت بمثابة تأكيد على أن الروح الإنسانية قادرة على التغلب على الأحزان بدعم المحبين.

وأكدت القواس أن هذه اللحمة الوطنية التي تجلت في أصعب الظروف، تدل على وحدة النسيج المجتمعي اللبناني وقدرته على التآزر في الشدائد. وهذا التضامن الكبير سيبقى محفورًا في الذاكرة، دافعًا لها لمواصلة العطاء خدمة للوطن وللمعهد والثقافة، متمنية الصحة والحياة المديدة للجميع.