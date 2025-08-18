"ويبنز" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم الرعب "ويبنز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا 25 مليون دولار.



وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم "فريكيير فرايداي" من إنتاج ديزني وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003، محققا 14,5 مليون دولار.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم " نوبادي 2" من إنتاج استوديوهات "يونيفرسال" وبطولة بوب أودينكيرك، محققا 9,3 ملايين دولار.



وتراجع إلى المرتبة الرابعة "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس"، وهو أول فيلم من سلسلة مُعاد إنتاجها لأفلام من عالم "مارفل" لشركة ديزني، محققا 8,8 ملايين دولار.



وحلّ خامسا فيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذي باد غايز 2" من إنتاج شركة يونيفرسال، محققا 7,5 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:



6- "سوبرمان" (5,3 ملايين دولار).



7- "ذي نايكد غن" (4,8 ملايين دولار).



8- "جوراسيك وورلد: ريبرث" (2,9 مليون دولار).



9- "اف 1: ذي موفي" (2,7 مليون دولار).



10- "كولي" (2,4 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس