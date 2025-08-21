وفد فيلم "Finikia" يبحث في السفارة الأميركية سبل التعاون لإنجاز أضخم إنتاج سينمائي عن الإرث الفينيقي

التقى وفد من القائمين على فيلم "Finikia" في مقر السفارة الأميركية في بيروت، مسؤولة الشؤون الثقافية إيفلين غارّيتي، والمسؤولة الدبلوماسية العامة تينا زيغنهاين. وضم الوفد المنتج المحلي للفيلم الاب جوني سابا، والمنتج العالمي أوسكار الزغبي، ومسؤولة الإعلام والعلاقات العامة للفيلم لور سليمان صعب.



وخلال الاجتماع، تم البحث في سبل التعاون لتأمين سلامة فريق العمل الآتي من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يضم ممثلين ومخرجين وتقنيين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. كما عرض الزغبي تفاصيل التحضيرات الجارية لتصوير الفيلم بالتعاون مع هوليوود في لبنان في خطوة تهدف إلى إبراز الأهمية التاريخية والحضارية للبنان وتسليط الضوء على إرثه الفينيقي العريق.



وأكد الزغبي أن الفيلم يشكل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل للشباب اللبناني، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الثقافي والسياحي عبر الترويج للمواقع الأثرية اللبنانية، لافتًا إلى أن كلفة الإنتاج تُقدَّر بنحو 71 مليون دولار، وأن طاقم العمل سيضم نحو 600 شخص من لبنان والخارج (الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا). وأوضح أن زيارة الوفد إلى السفارة تأتي استكمالًا لجولاتٍ أجراها على رؤساء الطوائف في لبنان، إضافةً إلى وزراء الدفاع والداخلية والسياحة وقائد الجيش.



من جهته، كشف الأب سابا أنّ التصوير سيتمّ على قطعة أرض على الشاطئ في شمال لبنان حيث ستُبنى مدينة فينيقية خاصة بالفيلم مع سفينتين فينيقيتين.



ورحّبت غارّيتي بالمشروع في توقيتٍ يدخل فيه لبنان مرحلة جديدة، مبديةً استعداد السفارة الأميركية لتقديم الدعم اللازم لإنجاز الفيلم، ومشيرةً إلى البرامج المتعدّدة في السفارة الداعمة للشباب اللبناني في مجالات الموسيقى والأفلام والفنون. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون لإنجاح هذا العمل السينمائي الكبير.