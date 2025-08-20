وائل كفوري يُشارك فرحة ولادة ابنته "كلوفي": "عقبال العايزين" (صورة)

أعلن النجم اللبناني وائل كفوري ولادة ابنته "كلوفي" من زوجته شانا عبود، في منشورٍ كان قد نشره عبر صفحته الخاصة على إنستغرام.

وفي الصورة الّتي تُظهر يد الطفلة المولودة حديثاً، علّق وائل بالقول: "لكلّ مين كَتَب كلمة، بَعت وردة ، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال العايزين".

ويُذكر أن وائل كفوري وزوجته شانا كانا قد ظهرا في فيديوهات سهرةٍ أقامها النائب السابق هادي حبيش في منزله في أدما، حيث تم الإعلان عن حمل شانا وبالتالي تأكيد أخبار زواجهما.