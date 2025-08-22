أخبار
تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة
2025-08-22 | 04:00
تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة
أوقفت شرطة لوس أنجلوس مغني الراب ليل ناس إكس يوم أمس الخميس لدى تجوله في لوس أنجلوس مرتديا سروالا داخليا وحذاءً أبيض شبيها بأحذية الكاوبوي.
وأفادت مجلة "فراييتي" وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن صاحب أغنيتي "أولد تاون رود" و"إندستري بيبي" قُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله جرعة زائدة.
ونشر موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير مقطع فيديو للفنان وهو يتبختر في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة كاليفورنيا، مخاطبا الشخص الذي يصوره مباشرةً بالقول "لا تتأخر عليّ هذه الليلة!".
وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس ردا لوكالة فرانس برس إن الشرطيين استُدعوا إلى حي ستوديو سيتي قُبيل الساعة السادسة صباحا. وأوضح الناطق أن "رجلا عاريا كان يسير في الشارع"، من دون تحديد هويته.
ولفت الناطق باسم الشرطة إلى أن "المشتبه اندفع نحو العناصر عند وصولهم. وقُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله جرعة زائدة، ثم جرى توقيفه بتهمة الاعتداء على عنصر في الشرطة".
