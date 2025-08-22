أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة

فنّ
2025-08-22 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة

أوقفت شرطة لوس أنجلوس مغني الراب ليل ناس إكس يوم أمس الخميس لدى تجوله في لوس أنجلوس مرتديا سروالا داخليا وحذاءً أبيض شبيها بأحذية الكاوبوي.

وأفادت مجلة "فراييتي" وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن صاحب أغنيتي "أولد تاون رود" و"إندستري بيبي" قُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله جرعة زائدة.

ونشر موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير مقطع فيديو للفنان وهو يتبختر في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة كاليفورنيا، مخاطبا الشخص الذي يصوره مباشرةً بالقول "لا تتأخر عليّ هذه الليلة!".

وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس ردا لوكالة فرانس برس إن الشرطيين استُدعوا إلى حي ستوديو سيتي قُبيل الساعة السادسة صباحا. وأوضح الناطق أن "رجلا عاريا كان يسير في الشارع"، من دون تحديد هويته.

ولفت الناطق باسم الشرطة إلى أن "المشتبه اندفع نحو العناصر عند وصولهم. وقُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله جرعة زائدة، ثم جرى توقيفه بتهمة الاعتداء على عنصر في الشرطة".

آخر الأخبار

فنّ

بمظهر

أنجلوس...

الشرطة

إليسا ضحية عملية احتيال بملايين الدولارات... والمتهم يفرّ من لبنان!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-11

شرطة لوس أنجلوس تعلن عمليات توقيف مع تحدي المحتجين حظر التجوال

LBCI
أخبار دولية
2025-08-20

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
أخبار دولية
2025-07-19

إصابة أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس بعد اصطدام سيارة بحشد

LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:00

إليسا ضحية عملية احتيال بملايين الدولارات... والمتهم يفرّ من لبنان!

LBCI
فنّ
2025-08-21

بطريقة مُبتكرة واستراتيجية سبّاقة... هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم!

LBCI
فنّ
2025-08-21

وفد فيلم "Finikia" يبحث في السفارة الأميركية سبل التعاون لإنجاز أضخم إنتاج سينمائي عن الإرث الفينيقي

LBCI
فنّ
2025-08-20

وائل كفوري يُشارك فرحة ولادة ابنته "كلوفي": "عقبال العايزين" (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
فنّ
2025-05-09

بعد تأكيد علاقتهما... توم كروز يستمتع بوقته برفقة حبيبته في لندن (صورة)

LBCI
رياضة
2025-06-27

"شعر بألم لا يحتمل"... لهذا السبب: ديفيد بيكهام يدخل المستشفى وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-18

صلة بين حماية الحاجز الدموي الدماغي والحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين... إليكم هذه الدراسة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
06:49

في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين

LBCI
أخبار دولية
05:25

مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
14:01

مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
13:56

تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يركن السيّارات لأحد المطاعم ثمّ يسرق منها الأموال وفصيلة عيون السّيمان توقفه...

LBCI
أخبار لبنان
12:01

الفصائل الفلسطينية في لبنان: الأخبار عن نوايا لتسليم السلاح عارية تمامًا من الصحة

LBCI
أخبار لبنان
12:12

سلام يرحّب ببدء تسليم السلاح الفلسطيني: الدفعة الأولى وُضعت بعهدة الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:52

براك: ما يحصل خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More