إليسا ضحية عملية احتيال بملايين الدولارات... والمتهم يفرّ من لبنان!

فنّ
2025-08-21 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
2min
إليسا ضحية عملية احتيال بملايين الدولارات... والمتهم يفرّ من لبنان!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وقوع النجمة إليسا ضحية عملية احتيال مالي ضخمة بلغت قيمتها نحو 2.7 مليون دولار، فيما تمكّن الشخص المتهم من مغادرة لبنان قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

وبحسب التفاصيل، فإن المطلوب علي صبحي قاسم حمود، وهو رجل أعمال لبناني- بريطاني معروف بسوابقه في قضايا مماثلة، غادر مطار بيروت مؤخرًا رغم وجود بلاغ بحث وتحرٍ صادر بحقه منذ 23 تموز الماضي، جرى تجديده ثلاث مرات بإشارة قضائية وما زال ساري المفعول. هذا الأمر أثار علامات استفهام كبيرة حول وجود ثغرات أو خلل في الإجراءات الأمنية داخل المطار.

أما عن القضية، فكانت إليسا سلمت رجل الأعمال المذكور شيكاً بقيمة 2.7 مليون دولار عام 2019 بهدف تحويله إلى الليرة اللبنانية، إلا أنه تحايل عليها وأنكر تسلمه الشيك ما دفع النجمة إلى مقاضاته بتهمة الاحتيال.

وأشارت المصادر إلى أن ملابسات خروجه من البلاد قد تكون مرتبطة بـ"تدخلات" أو "مبالغ مالية كبيرة" دفعت لتسهيل فراره، الأمر الذي يتطلب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة كل من ساعده.

وفي أول رد رسمي، أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن الشخص المذكور غادر بالفعل عبر المطار، لكن "البلاغ لم يظهر على شاشة الاستعلام" عند خروجه. وشدد البيان على أن المديرية ستتابع الملف بكامل الجدية للكشف عن جميع الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتورطين.

 

