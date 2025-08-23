أخبار
بعد انفصالهما وخلافهما الكبير... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!

فنّ
2025-08-23 | 06:35
بعد انفصالهما وخلافهما الكبير... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!
بعد انفصالهما وخلافهما الكبير... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!

تصدّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، وهو ما أثار موجة جدل جديدة حول علاقتهما المليئة بالتقلبات منذ زواجهما عام 2018.

وكان محاميها السابق ياسر قنطوش قد أصدر بيانًا أعلن فيه أن شيرين طلبت التصالح في القضايا المرفوعة ضد حبيب بعد عودتها إليه، محذرًا من خطورة هذه الخطوة على مستقبلها الفني والإنساني، وداعيًا الجهات الرسمية للتدخل.

لكن شيرين سارعت إلى الرد عبر تسجيل صوتي نفت فيه ما ورد على لسان المحامي، مؤكدة أنها سحبت التفويض القانوني منه ولم يعد يملك أي صفة لتمثيلها، مهددة بملاحقته قضائيًا إذا استمر بإصدار بيانات تخصها.

من جهته، هاجم شقيقها محمد عبد الوهاب المحامي قنطوش، متهمًا إياه باختلاق الأزمات وزيادة الغموض المحيط بشقيقته.

ويُذكر أن علاقة شيرين وحسام حبيب شهدت سلسلة من الانفصالات والمصالحات على مر السنوات، جعلتها حديث الإعلام والجمهور باستمرار.

LBCI
فنّ
2025-07-21

بعد سنوات من التوتر... حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: "أنا بعتذر لها قدّام الناس كلها"

LBCI
منوعات
2025-07-24

بعد انفصالهما... ما فعلته هذه الشابة بحبيبها السابق صادم!

LBCI
فنّ
2025-06-30

"صوت لن يتكرر"... نوال الزغبي توجه رسالة حب داعمة لشيرين عبد الوهاب: كلنا منحبك وحدّك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25

استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان

LBCI
فنّ
05:13

وليد توفيق في عيد الـLBCI: "شمعتكن رح تضلّ مضوّاية كل العمر" (فيديو)

LBCI
فنّ
05:00

نجوى كرم تعايد الـLBCI في عيدها الأربعين: "بيوم من الأيام شرقت شمس سموها الـLBCI"

LBCI
فنّ
03:57

هيفاء وهبي تصدر "توأم حياتي" من ألبومها الجديد... الفصل الأول يغزو الإنترنت منذ اللحظات الاولى! (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-22

تجوّل بمظهر غريب في لوس أنجلوس... مغني راب شهير في قبضة الشرطة

LBCI
صحف اليوم
00:35

ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)

LBCI
اخبار البرامج
04:46

الإعلاميتان ريتا مهنا وكارمن حريز تستعيدان ذكرياتهما مع الـLBCI في عيدها الـ40 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-29

"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-24

مقدمة النشرة المسائية 24-6-2025

LBCI
آخر الأخبار
07:22

منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة

LBCI
آخر الأخبار
07:04

تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"

LBCI
آخر الأخبار
07:01

زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا

LBCI
آخر الأخبار
06:58

ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
أمن وقضاء
06:05

أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
آخر الأخبار
01:26

بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI

LBCI
خبر عاجل
12:04

أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-08-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

