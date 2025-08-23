بعد انفصالهما وخلافهما الكبير... عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب!

تصدّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، وهو ما أثار موجة جدل جديدة حول علاقتهما المليئة بالتقلبات منذ زواجهما عام 2018.

وكان محاميها السابق ياسر قنطوش قد أصدر بيانًا أعلن فيه أن شيرين طلبت التصالح في القضايا المرفوعة ضد حبيب بعد عودتها إليه، محذرًا من خطورة هذه الخطوة على مستقبلها الفني والإنساني، وداعيًا الجهات الرسمية للتدخل.

لكن شيرين سارعت إلى الرد عبر تسجيل صوتي نفت فيه ما ورد على لسان المحامي، مؤكدة أنها سحبت التفويض القانوني منه ولم يعد يملك أي صفة لتمثيلها، مهددة بملاحقته قضائيًا إذا استمر بإصدار بيانات تخصها.

من جهته، هاجم شقيقها محمد عبد الوهاب المحامي قنطوش، متهمًا إياه باختلاق الأزمات وزيادة الغموض المحيط بشقيقته.

ويُذكر أن علاقة شيرين وحسام حبيب شهدت سلسلة من الانفصالات والمصالحات على مر السنوات، جعلتها حديث الإعلام والجمهور باستمرار.