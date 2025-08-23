من "مُنع في لبنان" إلى "يا ليل يا عين"... طوني أبو جودة يتحدث عن مسيرته مع الـLBCI بعيدها الأربعين (فيديو)

تحدث الفنان طوني أبو جودة خلال احتفالية الـLBCI بعيدها الأربعين عن بداياته ومسيرته مع القناة، حيث انطلق عبر البرنامج الكوميدي-الساخر الشهير "مُنع في لبنان"، قبل أن يطل لاحقًا في برامج أخرى مثل "يا ليل يا عين" و"شكلك مش غريب" الذي قدّم فيه تقليدًا لافتًا للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وفي ختام كلمته، وجّه أبو جودة رسالة مؤثرة قال فيها: "LBCI هي منزلي، وأنا أفرح في كل مرة أزور فيها القناة. هي انطلاقتي الكبيرة في هذا المجال، وأحببت كل ما قدّمته من برامج وأعمال. وعلى مدى 40 عامًا حققت LBCI نجاحات كبيرة، ولا تزال قادرة على المزيد في المستقبل."