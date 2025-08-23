نجوى كرم تعايد الـLBCI في عيدها الأربعين: "بيوم من الأيام شرقت شمس سموها الـLBCI"

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم معايدة مؤثرة لقناةLBCI بمناسبة عيدها الأربعين، وذلك من خلال مقطع صوتي عبّرت فيه عن تقديرها الكبير للمؤسسة التي رافقت اللبنانيين لعقود.

وقالت كرم: "بيوم من الأيام شرقت شمس سموها الـLBCI، لأنها فعلًا كانت تفوت ع كل بيت وتشرق بصورتها وأناقتها."

وأضافت: "كل عيد والـLBCI بألف خير... وما إلنا غير نتمنى لهالمؤسسة المهمة أن تعيش وتستمر، لأنها صورة حلوة عن لبنان وفنانيه."