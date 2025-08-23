وليد توفيق في عيد الـLBCI: "شمعتكن رح تضلّ مضوّاية كل العمر" (فيديو)

وجّه النجم اللبناني وليد توفيق رسالة محبّة ووفاء لقناة LBCI بمناسبة عيدها الأربعين، مؤكّدًا أنها ستبقى دائمًا في ذاكرته وذاكرة الجمهور العربي.

وقال توفيق: "عيد الـLBCI الأربعين... 40 شمعة وإنشالله هالشموع ما بتنطفي أبداً. عادةً نحنا منطفي الشموع بأعياد الميلاد، لكن شمعة الـLBCI رح تضلّ مضوّاية كل العمر."

وأضاف: "أنا ما رح انساكي يا LBCI... من شاشتك أطلّ عدد كبير من نجوم العالم العربي وأسعدتينا بأعمالك."

كما خصّ توفيق تحية خاصة للعاملين في القناة، ولرئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة، ومختتمًا رسالته بالقول: "شكراً LBCI".