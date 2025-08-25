كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)

تألقت نجمة البوب كيتي بيري بإطلالة جريئة خلال أحدث محطات جولتها الغنائية في ميامي يوم الأحد الماضي.



ونشرت بيري مجموعة من الصور ظهرت فيها بفستان شفاف وضيق باللون الوردي مع وشاح وحزام.



واعتمدت بيري في هذه الإطلالة تسريحة الشعر المفرود بالإضافة إلى مكياج باللون الوردي.