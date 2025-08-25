فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" التحريكي شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما، محققا 18 مليون دولار.



وتراجع فيلم "ويبنز" الذي تصدّر شباك التذاكر خلال الأسبوعين الفائتين، إلى المرتبة الثانية، محققا إيرادات بلغت 15,6 مليون دولار.



وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم "فريكي فرايداي" من إنتاج ديزني وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها. وقد حقق هذا العمل 9,2 ملايين دولار.



وكانت المرتبة الرابعة من نصيب "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس"، محققا 5,9 ملايين دولار.



وحلّ خامسا فيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذي باد غايز 2" من إنتاج شركة يونيفرسال، محققا 5,1 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:



6- "نوبادي 2" (3,7 ملايين دولار).



7- "سوبرمان" (3,4 ملايين دولار).



8- "هاني دونت" (3 ملايين دولار).



9- "ذي نيكد غن" (2,95 مليون دولار).



10- "جوراسيك وورلد: ريبرث" (2,1 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس