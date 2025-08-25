نجم هوليوودي يدين "المجاعة" في غزة: "أوقفوا الحرب... افعلوا شيئاً!"

أدان الممثل والناشط الهوليوودي مارك روفالو ما وصفه بـ"المجاعة" في غزة، معتبرًا إياها جريمة ضد الإنسانية، ومحمّلًا المسؤولية للقرارات السياسية المتعمدة لا للكوارث الطبيعية.

روفالو، المعروف بدور "هالك" في سلسلة أفلام "مارفل"، نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة قال فيها: "ما نشهده في غزة ليس مجرد مأساة، بل جريمة ضد الإنسانية. التجويع القسري، مجاعة من صنع الإنسان… أطفال وعائلات يذبلون بينما العالم يقف صامتًا. هذه ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة قرارات متعمدة من أصحاب السلطة."

ووجّه النجم الأميركي نداءً مباشرًا إلى السياسيين وزعماء العالم، محذرًا من أن الصمت يُعادل التواطؤ، وأن تقاعسهم يساهم في استمرار المعاناة.

وأضاف: "زعماء العالم: صمتكم تواطؤ. عدم تحرككم يسمح باستمرار هذه المعاناة. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُحرم شعب كامل من الطعام. على الإنسانية أن تطالبنا بالمزيد. افعلوا شيئًا! ارفعوا أصواتكم. طالبوا بإنهاء هذه المجاعة، بوقف الإبادة والدمار، بالمحاسبة… وبالحياة."