سنوب دوغ يروي: "حفيدي سألني عن مشهد "علاقة مثلية" في فيلم ديزني... ولم أعرف الجواب!"

كشف مغني الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ (53 عاما) عن شعوره بالارتباك أثناء اصطحاب حفيده لمشاهدة فيلم ديزني "Lightyear" الصادر عام 2022، بعد أن فوجئ بوجود مشاهد تُظهر علاقة بين شخصيتين من الجنس نفسه.

وخلال مشاركته في برنامج البودكاست It’s Giving، أوضح سنوب دوغ أنّ ما كان يُفترض أن يكون نزهة عائلية ممتعة تحوّل إلى موقف محرج، بعدما طرح حفيده سؤالًا لم يكن يتوقعه.

عندها، أبدى الطفل دهشة عندما شاهد شخصية "أليشا هوثورن" تظهر مع زوجتها وطفلهما، ليعلّق خلال عرض الفيلم قائلًا: "بابا سنوب، كيف أنجبت طفلًا مع امرأة وهي أيضًا امرأة؟".

وأشار سنوب دوغ إلى أنه وجد نفسه عاجزًا عن الإجابة في تلك اللحظة، مضيفًا: "ما تراه هو ما يُعرض أمامك، وهم يضعون هذه الأمور في كل مكان".

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا خاصة وأنها تعكس الحرج الذي قد يواجهه بعض الأهل والأجداد في تفسير مشاهد من هذا النوع للأطفال أثناء مشاهدة الأفلام العائلية.