بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة

هنّأت النجمة سيلينا غوميز صديقتها المقربة، النجمة تايلور سويفت على خطوبتها من لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.



وعبّرت غوميز عن حبّها لسويفت عبر حسابها على انستغرام، حيث أعادت نشر صور الخطوبة الخاصة بسويفت عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "عندما تعلن أعز صديقة خطوبتها".



وكانت سويفت قد أعلنت خطوبتها على النجم ترافيس كيلسي يوم الثلاثاء الماضي في منشور رومانسي بعد عامين من المواعدة.