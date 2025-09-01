الأخبار
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
عاود فيلم الرعب "ويبنز" Weapons تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية في رابع أسبوع على طرحه في الصالات، محققا 12,4 مليون دولار.
وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم "دجاز" Jaws من إنتاج "يونيفرسال" والذي أُعيد عرضه لمناسبة الذكرى الخمسين لطرحه، محققا 9,8 ملايين دولار من الجمعة إلى الاثنين.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "كوت ستيلينغ" Caught Stealing، وهو فيلم جريمة من إنتاج "سوني" وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، مع إيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.
وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "فريكيير فرايداي" Freakier Friday من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها، محققاً 8,3 ملايين دولار.
وحلّ خامسا فيلم "ذي روزيس" The Roses من إنتاج شركة "سيرشلايت"، وهو إعادة إنتاج لفيلم الكوميديا السوداء "ذي وور اوف ذي روزيس" الصادر عام 1989 ومن بطولة مايكل دوغلاس وكاثلين تيرنر، محققا 8 ملايين دولار.
وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:
6- "ذي باد غايز 2" (6,2 ملايين دولار).
7- "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (6 ملايين دولار).
8- "سوبرمان" (3,3 ملايين دولار).
9- "نوبادي 2" (2,4 مليون دولار).
10- "ذي نيكد غن" (2,25 مليون دولار).
المصدر: فرانس برس
