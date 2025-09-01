حضور لافت للأفلام الأرجنتينية في مهرجان البندقية السينمائي

بعد أن تضررت السينما الأرجنتينية بشدة من تخفيضات الميزانية وعدم تمثيلها بشكل وافٍ في المهرجانات الدولية الأخيرة، تعود إلى مهرجان البندقية السينمائي مع 5 أعمال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي مهرجان كان السينمائي، اقتصرت مشاركة السينما الأرجنتينية هذا العام على فيلم قصير وفيلم "نودلز درانكن" للمخرج لوسيو كاسترو.



أما في البندقية، فتشارك الأرجنتين بفيلم "أون كابو سويلتو" للمخرج دانيال هندلر ومن إنتاج مشترك بين أوروغواي وإسبانيا، وفيلم "بين دو فارتي" لأليخو موغيلانسكي، وفيلم "ذي سوفلور" للمخرج غاستون سولينيكي من إنتاج مشترك مع النمسا، وفيلم قصير.



وسيشهد المهرجان عرضا من خارج المسابقة لفيلم "نوسترا تييرا" للمخرجة لوكريسيا مارتيل، يتناول اغتيال الناشط خافيير تشوكوبار وتهجير جماعته من السكان الأصليين في توكومان في الأرجنتين.