الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حضور لافت للأفلام الأرجنتينية في مهرجان البندقية السينمائي
فنّ
2025-09-01 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حضور لافت للأفلام الأرجنتينية في مهرجان البندقية السينمائي
بعد أن تضررت السينما الأرجنتينية بشدة من تخفيضات الميزانية وعدم تمثيلها بشكل وافٍ في المهرجانات الدولية الأخيرة، تعود إلى مهرجان البندقية السينمائي مع 5 أعمال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي مهرجان كان السينمائي، اقتصرت مشاركة السينما الأرجنتينية هذا العام على فيلم قصير وفيلم "نودلز درانكن" للمخرج لوسيو كاسترو.
أما في البندقية، فتشارك الأرجنتين بفيلم "أون كابو سويلتو" للمخرج دانيال هندلر ومن إنتاج مشترك بين أوروغواي وإسبانيا، وفيلم "بين دو فارتي" لأليخو موغيلانسكي، وفيلم "ذي سوفلور" للمخرج غاستون سولينيكي من إنتاج مشترك مع النمسا، وفيلم قصير.
وسيشهد المهرجان عرضا من خارج المسابقة لفيلم "نوسترا تييرا" للمخرجة لوكريسيا مارتيل، يتناول اغتيال الناشط خافيير تشوكوبار وتهجير جماعته من السكان الأصليين في توكومان في الأرجنتين.
آخر الأخبار
فنّ
للأفلام
الأرجنتينية
مهرجان
البندقية
السينمائي
التالي
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
03:14
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
03:14
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-08-30
أ.ف.ب: آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامنا مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي
آخر الأخبار
2025-08-30
أ.ف.ب: آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامنا مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي
0
فنّ
2025-08-30
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
فنّ
2025-08-30
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
0
فنّ
2025-08-28
مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود
فنّ
2025-08-28
مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:20
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
05:20
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
02:43
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
فنّ
02:43
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
0
فنّ
2025-08-30
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
فنّ
2025-08-30
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
0
فنّ
2025-08-29
جوليا روبرتس عن فيلمها الجديد المثير للجدل: لا يتخذ مواقف بل "يُحفّز على الحوار"
فنّ
2025-08-29
جوليا روبرتس عن فيلمها الجديد المثير للجدل: لا يتخذ مواقف بل "يُحفّز على الحوار"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-08-30
رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI تعليقًا على كلام الوزير طارق متري: لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة
خبر عاجل
2025-08-30
رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI تعليقًا على كلام الوزير طارق متري: لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة
0
أخبار دولية
2025-06-13
غروسي: منشأة التخصيب فوق الأرض في نطنز دمرت
أخبار دولية
2025-06-13
غروسي: منشأة التخصيب فوق الأرض في نطنز دمرت
0
رياضة
2025-07-29
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
رياضة
2025-07-29
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
0
أمن وقضاء
2025-06-23
تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
أمن وقضاء
2025-06-23
تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين للتطوع في قوى الأمن بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More