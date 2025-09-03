بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

برّأت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء مغنية الراب الأميركية كاردي بي التي رفعت عليها موظفة أمن دعوى مدنية اتهمتها فيها بالاعتداء عليها وطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات.



وتوجهت الفنانة بالشكر لداعميها لدى مغادرتها قاعة المحكمة في ألهامبرا قرب لوس أنجلوس، قائلة: "أقسم بالله: لم ألمس تلك الفتاة، لم أضع يدي عليها".



وكانت موظفة الأمن إيماني إليس تطالب كاردي بي بتعويض قدره 24 مليون دولار بسبب اعتداء ادّعت أنه حصل في شباط 2018.



واتهمت المدعية التي كانت تعمل في عيادة أمراض النساء في بيفرلي هيلز المغنية كاردي بي بالبصق عليها وخدش وجهها بأظافرها الطويلة لكنّ الفنانة أكّدت خلال المحاكمة أن حارسة الأمن هي التي تصرفت معها بعنف، محاولة تصويرها بهاتفها أثناء معاينة طبية، إذ كانت حاملا ولم يُعلن عن حملها آنذاك.



وأوضح وكلاء الدفاع عن كاردي بي أن إيماني إليس حاولت ترهيب المغنية، ما أدى إلى شِجار حاد تخللته إساءات لفظية، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبرأت المحكمة المدنية التي نظرت في القضية كاردي بي حيث قالت الأخيرة وهي تغادر قاعة المحكمة "أي شخص يحاول رفع دعوى قضائية تافهة ضدي، سأرد عليه وسأجعله يدفع الثمن، لأن الأمر ليس مقبولًا".