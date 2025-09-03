الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

فنّ
2025-09-03 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

برّأت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء مغنية الراب الأميركية كاردي بي التي رفعت عليها موظفة أمن دعوى مدنية اتهمتها فيها بالاعتداء عليها وطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات.

وتوجهت الفنانة بالشكر لداعميها لدى مغادرتها قاعة المحكمة في ألهامبرا قرب لوس أنجلوس، قائلة: "أقسم بالله: لم ألمس تلك الفتاة، لم أضع يدي عليها".

وكانت موظفة الأمن إيماني إليس تطالب كاردي بي بتعويض قدره 24 مليون دولار بسبب اعتداء ادّعت أنه حصل في شباط 2018.

واتهمت المدعية التي كانت تعمل في عيادة أمراض النساء في بيفرلي هيلز المغنية كاردي بي بالبصق عليها وخدش وجهها بأظافرها الطويلة لكنّ الفنانة أكّدت خلال المحاكمة أن حارسة الأمن هي التي تصرفت معها بعنف، محاولة تصويرها بهاتفها أثناء معاينة طبية، إذ كانت حاملا ولم يُعلن عن حملها آنذاك.

وأوضح وكلاء الدفاع عن كاردي بي أن إيماني إليس حاولت ترهيب المغنية، ما أدى إلى شِجار حاد تخللته إساءات لفظية، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبرأت المحكمة المدنية التي نظرت في القضية كاردي بي حيث قالت الأخيرة وهي تغادر قاعة المحكمة "أي شخص يحاول رفع دعوى قضائية تافهة ضدي، سأرد عليه وسأجعله يدفع الثمن، لأن الأمر ليس مقبولًا".
 
 

آخر الأخبار

فنّ

اتهامها

بالاعتداء

شابة...

إليكم

التطورات

كاردي

(فيديو)

رين سلامة بطلة فيديو كليب أغنية عامر زيان الجديدة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

غارات إسرائيلية على السويداء... إليكم آخر التطورات

LBCI
منوعات
2025-08-14

بعد منعها من السفر... شابة تلوم شات جي بي تي وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

قائد الجيش بحث مع ريزا ووزيرة الشباب وقعقور التطورات واستقبل حجازي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-25

جنبلاط استقبل السفير الفرنسي وبحثا في آخر التطورات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:25

رين سلامة بطلة فيديو كليب أغنية عامر زيان الجديدة (فيديو)

LBCI
فنّ
15:30

عامر زيان يقف "وقفة بطل" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-02

عودة بارزة لاسمين لامعين من السينما الأميركية في مهرجان البندقية السينمائي

LBCI
فنّ
2025-09-02

"آسرة بتعابيرها"... ورد الخال في رسالة مؤثرة للسيدة الأولى نعمت عون: نفتخر ونقتدي بها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:26

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

أردوغان: وجوب الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين

LBCI
منوعات
2025-08-18

اعتقدت أن سبب الصداع كان شرب الكحول... ما اكتشفته هذه السائحة صدمها لاحقا!

LBCI
أخبار لبنان
05:06

نشاط ملحوظ خلال آب ضمن حركة مطار بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

LBCI
أخبار لبنان
03:02

نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة

LBCI
أخبار دولية
05:04

إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More