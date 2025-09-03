"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

أقرّت جاسفين سانغا، الملقبة إعلاميًا بـ"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس، بذنبها أمام المحكمة بعد تورطها في تزويد النجم الأميركي الراحل ماثيو بيري، أحد أبطال مسلسل "فريندز" Friends الشهير، بجرعات من المخدر القاتل الذي أودى بحياته عام 2023.

سانغا، البالغة من العمر 42 عامًا والحاصلة على الجنسيتين الأميركية والبريطانية، كانت معروفة بين زبائنها الأثرياء بقدرتها على توفير مخدر الكيتامين مقابل آلاف الدولارات. وقد وُجهت إليها خمس تهم فيدرالية، من بينها تهمة الحفاظ على مكان مخصص لتوزيع المخدرات، وثلاث تهم بتوزيع الكيتامين وتهمة توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمتها الشهر المقبل، قبل أن تتوصل في آب الماضي إلى اتفاق قضائي اعترفت بموجبه بالتهم الموجهة إليها.