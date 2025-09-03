الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

فنّ
2025-09-03 | 15:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ملكة الكيتامين&quot; في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

أقرّت جاسفين سانغا، الملقبة إعلاميًا بـ"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس، بذنبها أمام المحكمة بعد تورطها في تزويد النجم الأميركي الراحل ماثيو بيري، أحد أبطال مسلسل "فريندز" Friends الشهير، بجرعات من المخدر القاتل الذي أودى بحياته عام 2023.

سانغا، البالغة من العمر 42 عامًا والحاصلة على الجنسيتين الأميركية والبريطانية، كانت معروفة بين زبائنها الأثرياء بقدرتها على توفير مخدر الكيتامين مقابل آلاف الدولارات. وقد وُجهت إليها خمس تهم فيدرالية، من بينها تهمة الحفاظ على مكان مخصص لتوزيع المخدرات، وثلاث تهم بتوزيع الكيتامين وتهمة توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمتها الشهر المقبل، قبل أن تتوصل في آب الماضي إلى اتفاق قضائي اعترفت بموجبه بالتهم الموجهة إليها.

وتُعد سانغا خامس وآخر متهم يقرّ بالذنب في القضايا المرتبطة بوفاة بيري. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقها في 10 كانون الأول المقبل، حيث قد تواجه عقوبة تصل إلى 65 عامًا في السجن.
 

آخر الأخبار

فنّ

وفاة

ماثيو بيري

بطل

مسلسل

فريندز

محاكمة

جاسفين سانغا

ملكة الكيتامين

لوس أنجلوس

تورط

تزويد

جرعات

المخدر

القاتل.

LBCI التالي
بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)
رين سلامة بطلة فيديو كليب أغنية عامر زيان الجديدة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-10

ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-10

ترامب: إرسال قوات الى لوس أنجلوس جنّبها "الاحتراق بالكامل"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-09

الأمم المتحدة لا تريد "مزيدا من العسكرة" للأوضاع في لوس أنجلوس

LBCI
فنّ
2025-07-26

طوني عيسى عن وفاة زياد الرحباني: "بكير يا كبير"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:44

الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الأفلام... ويصل إلى بوليوود

LBCI
فنّ
11:43

ندى أبو فرحات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة... رقص وأجواء فرحة (فيديو)

LBCI
فنّ
10:33

ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"

LBCI
فنّ
04:26

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-10

33 قتيلا في هجمات للدعم السريع في غرب ووسط السودان

LBCI
خبر عاجل
2025-07-11

تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا

LBCI
اسرار
2025-05-02

أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
23:57

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More