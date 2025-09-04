بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني

أعلنت الأرجنتين يوم أمس الأربعاء أنها استعادت لوحة سرقها النازيون من عقود مضت، وذلك عقب تحقيقات دولية ومداهمات لتعقب العمل الفني لأيام بعد رصدها في صورة عقار.



وعرضت لوحة الكونتيسة كولوني، التي رسمها الفنان الإيطالي جوزيبي جيزلاندي، في إحدى قاعات مكتب الادعاء الاتحادي في مدينة مار دي بلاتا الساحلية حيث قالت السلطات للمراسلين إنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول عملية استعادة اللوحة.



وتظهر التحفة الفنية الإيطالية ضمن قاعدة بيانات الأعمال الفنية التي سرقها النازيون، وظلت مفقودة لمدة 80 عاما، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وقال مسؤول قضائي في مار دي بلاتا لرويترز إن باتريشا كادجين، وهي ابنة مسؤول نازي سابق، وزوجها سلما اللوحة للمكتب عن طريق محاميهما.



وداهمت السلطات منزلا في المدينة الأسبوع الماضي بعد أن ظهرت اللوحة معلقة على جدار في صورة لإعلان عقارات، لكن لم تستطع السلطات تحديد مكانها على الفور.



وأمرت محكمة اتحادية بوضع باتريشيا وزوجها تحت الإقامة الجبرية لمدة 72 ساعة منذ يوم الاثنين وقال مسؤول قضائي لرويترز إنه سيتم استجوابهما فيما بتعلق بتهمة عرقلة التحقيق في العثور على اللوحة.