يارا ترفع حماس الجمهور لألبومها الجديد "تغيير الفصول" (فيديو)

بعد أربع سنوات على ألبومها الأخير، تعود يارا يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 15 أيلول بألبوم جديد بعنوان "تغيير الفصول" لتعكس رحلتها الشخصيّة والفنيّة، وتُشارك جمهورها مشاعرها في كلّ أغنية ولحظة.



وفي التفاصيل، شاركت يارا جمهورها بالفيديو الترويجي للألبوم وأرفقته بالتعليق الآتي: "اليوم ببلّش فصل جديد… وببلّش معكن".



ويُتوقّع أن يضمّ الألبوم الجديد 9 أغنيات باللهجة اللبنانيّة و3 باللهجة المصريّة، مُقدّمًا توليفة متنوّعة تُرضي مُختلف أذواق الجمهور.