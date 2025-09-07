فيلم "صوت هند رجب" يبكي جمهور البندقية... وجيم جارموش يحصد الأسد الذهبي

اختتم مهرجان البندقية السينمائي فعالياته مساء السبت بمنح الأسد الذهبي لفيلم أميركي مستقل للمخرج جيم جارموش يتناول موضوع العائلة، في دورة طغت عليها القضايا السياسية، فيما نال فيلم "صوت هند رجب" حول غزة جائزة تقديرية.

وحقق فيلم "فاذر ماذر سيستر براذر" Father Mother Sister Brother لجارموش مفاجأة بنيله الجائزة الأبرز في المهرجان، فيما اتسم الاحتفال الختامي بلفتات وتصريحات تضامن عدة مع غزة.

ويتناول هذا الفيلم العلاقات الأسرية من خلال لوحة ثلاثية تتوزع بين نيوجيرزي ودبلن وباريس، ويضم نخبة من النجوم من بينهم آدم درايفر وكايت بلانشيت وتوم وايتس.

ويقوم هذا الفيلم الروائي الطويل ذو الإخراج البسيط الذي غالبا ما تبدو فيه لحظات الصمت والإيماءات والنظرات أكثر أهمية من الحوارات، على معالجة رقيقة لمسألة العائلة، وهو "نقيض لأفلام الأكشن"، على ما وصفه مخرجه وكاتب السيناريو جارموش البالغ 72 عاما، وهو أحد أبرز وجوه السينما المستقلة.

وقال جارموش الذي كان يضع نظارة شمسية ودبوسا كُتب عليه Enough"كفى" إن "لا حاجة للتحدث في السياسة لتناول الشأن السياسي، إذ قد يهدد ذلك التعاطف والتواصل بين الناس، وهو الخطوة الأولى في حل مشاكلنا".

كذلك شكر للجنة التحكيم برئاسة مواطنه ألكسندر باين تقديرها لفيلمه "البسيط".

وفضلت اللجنة في نهاية المطاف هذا الفيلم على "صوت هند رجب" الذي كانت حظوظه الأعلى، ولكن اكتُفِيَ بمنحه الأسد الفضي، ثاني أعلى جائزة.

وأهدت مخرجة الفيلم، التونسية كوثر بن هنية، هذه الجائزة إلى عمال الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت بن هنية بتأثر على المسرح لدى تسلمها الجائزة إن قصة هند رجب هي "قصة مأسوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب".

وأوضحت لاحقا "الجوائز رائعة، لكن الأهم هو أن يُشاهَد هذا الفيلم مرارا وتكرارا"، مشيرة إلى أن جيم جارموش هو "قدوتها" في صناعة الأفلام.

فقد أثار هذا الفيلم موجة تأثر عارمة في المهرجان الإيطالي وأبكى الجمهور وحظيَ بالتصفيق لثلاث وعشرين دقيقة متواصلة لدى عرضه. واستندت مخرجة "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية إلى تسجيلات صوتية حقيقية للمكالمة بين الطفلة البالغة خمس سنوات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، طلبا للنجدة قبل مقتلها. واثارت هذه التسجيلات تأثرا كبيرا لدى الكشف عنها.

وعُثر بعد 12 يوما على هند قتيلة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة غزة كانت فيها مع خالها وزوجته وأبناؤهما الثلاثة الذين قتلوا جميعا.

قبل مقتلها، ظلت هند ثلاث ساعات على الهاتف مع الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 كانون الثاني 2024 فيما كان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار على السيارة التي كان قد قتل كل من فيها.

ورغم وفرة النجوم المشاركين في هذه الدورة من المهرجان، كان لحرب غزة حضور قوي في الموسترا.

واتسم افتتاح مهرجان البندقية السينمائي برسالة مفتوحة كتبتها مجموعة "البندقية من أجل فلسطين" التي أسسها عشرة مخرجين إيطاليين مستقلين، تدين الحرب في قطاع غزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.

وترافَق انطلاق المهرجان بمشاركة الآلاف في تظاهرة في شوارع ليدو تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما عبّر فنانون عن دعمهم بوضعهم دبابيس وحملهم لافتات خلال مرورهم أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وكالة فرانس برس