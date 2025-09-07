الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيلم "صوت هند رجب" يبكي جمهور البندقية... وجيم جارموش يحصد الأسد الذهبي

فنّ
2025-09-07 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يبكي جمهور البندقية... وجيم جارموش يحصد الأسد الذهبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
فيلم "صوت هند رجب" يبكي جمهور البندقية... وجيم جارموش يحصد الأسد الذهبي

اختتم مهرجان البندقية السينمائي فعالياته مساء السبت بمنح الأسد الذهبي لفيلم أميركي مستقل للمخرج جيم جارموش يتناول موضوع العائلة، في دورة طغت عليها القضايا السياسية، فيما نال فيلم "صوت هند رجب" حول غزة جائزة تقديرية.

وحقق فيلم "فاذر ماذر سيستر براذر" Father Mother Sister Brother لجارموش مفاجأة بنيله الجائزة الأبرز في المهرجان، فيما اتسم الاحتفال الختامي بلفتات وتصريحات تضامن عدة مع غزة.

ويتناول هذا الفيلم العلاقات الأسرية من خلال لوحة ثلاثية تتوزع بين نيوجيرزي ودبلن وباريس، ويضم نخبة من النجوم من بينهم آدم درايفر وكايت بلانشيت وتوم وايتس.

ويقوم هذا الفيلم الروائي الطويل ذو الإخراج البسيط الذي غالبا ما تبدو فيه لحظات الصمت والإيماءات والنظرات أكثر أهمية من الحوارات، على معالجة رقيقة لمسألة العائلة، وهو "نقيض لأفلام الأكشن"، على ما وصفه مخرجه وكاتب السيناريو جارموش البالغ 72 عاما، وهو أحد أبرز وجوه السينما المستقلة.

وقال جارموش الذي كان يضع نظارة شمسية ودبوسا كُتب عليه  Enough"كفى" إن "لا حاجة للتحدث في السياسة لتناول الشأن السياسي، إذ قد يهدد ذلك التعاطف والتواصل بين الناس، وهو الخطوة الأولى في حل مشاكلنا".

كذلك شكر للجنة التحكيم برئاسة مواطنه ألكسندر باين تقديرها لفيلمه "البسيط".

وفضلت اللجنة في نهاية المطاف هذا الفيلم على "صوت هند رجب" الذي كانت حظوظه الأعلى، ولكن اكتُفِيَ بمنحه الأسد الفضي، ثاني أعلى جائزة.

وأهدت مخرجة الفيلم، التونسية كوثر بن هنية، هذه الجائزة إلى عمال الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت بن هنية بتأثر على المسرح لدى تسلمها الجائزة إن قصة هند رجب هي "قصة مأسوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب".

وأوضحت لاحقا "الجوائز رائعة، لكن الأهم هو أن يُشاهَد هذا الفيلم مرارا وتكرارا"، مشيرة إلى أن جيم جارموش هو "قدوتها" في صناعة الأفلام.

فقد أثار هذا الفيلم موجة تأثر عارمة في المهرجان الإيطالي وأبكى الجمهور وحظيَ بالتصفيق لثلاث وعشرين دقيقة متواصلة لدى عرضه. واستندت مخرجة "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية إلى تسجيلات صوتية حقيقية للمكالمة بين الطفلة البالغة خمس سنوات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، طلبا للنجدة قبل مقتلها. واثارت هذه التسجيلات تأثرا كبيرا لدى الكشف عنها.

وعُثر بعد 12 يوما على هند قتيلة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة غزة كانت فيها مع خالها وزوجته وأبناؤهما الثلاثة الذين قتلوا جميعا.

قبل مقتلها، ظلت هند ثلاث ساعات على الهاتف مع الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 كانون الثاني 2024 فيما كان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار على السيارة التي كان قد قتل كل من فيها.

ورغم وفرة النجوم المشاركين في هذه الدورة من المهرجان، كان لحرب غزة حضور قوي في الموسترا.

واتسم افتتاح مهرجان البندقية السينمائي برسالة مفتوحة كتبتها مجموعة "البندقية من أجل فلسطين" التي أسسها عشرة مخرجين إيطاليين مستقلين، تدين الحرب في قطاع غزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.

وترافَق انطلاق المهرجان بمشاركة الآلاف في تظاهرة في شوارع ليدو تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما عبّر فنانون عن دعمهم بوضعهم دبابيس وحملهم لافتات خلال مرورهم أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان البندقية السينمائي

فعاليات

الأسد الذهبي

فيلم أميركي

المخرج

جيم جارموش

العائلة

القضايا السياسية

فيلم

صوت هند رجب

غزة

جائزة تقديرية.

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-04

صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي

LBCI
فنّ
2025-08-28

مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود

LBCI
فنّ
2025-06-26

"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
منوعات
04:30

من قلب الحرب في السودان... آيفور بريكيت يحصد الجائزة الذهبية للأخبار في مهرجان "فيزا بور ليماج"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
فنّ
2025-09-05

يارا ترفع حماس الجمهور لألبومها الجديد "تغيير الفصول" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-04

بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني

LBCI
فنّ
2025-09-03

"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
اقتصاد
2025-05-31

وزير الاقتصاد: لا ارتفاع في سعر ربطة الخبز

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

وزير الإتصالات: المسؤولية هي عنوان جلسة مجلس الوزراء غدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
06:56

قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More