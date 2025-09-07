بعدما شوهد مع زوجته السابقة... جنيفر لوبيز في نزهة مع ابن طليقها الشهير (صور)

رُصدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز برفقة صامويل، ابن طليقها الممثل بن أفليك، في جولة تسوق وغداء ببيفرلي هيلز، بعد أكثر من عام على طلاقهما.

لوبيز، البالغة 56 عامًا، ظهرت بإطلالة شبابية بينما رافقها إلى جانب صامويل، 13 عامًا، ابنتها إيمي البالغة من العمر 17 عاما.

وأظهرت الصور التي نشرها موقعPage Six لوبيز وهي تسير إلى جانب صامويل داخل متجر أحذية، فيما زار الثلاثي أيضًا متجر بالنسياغا. كما شوهدت لوبيز تحمل حقيبة تسوق من كريستيان ديور وتفتح باب السيارة لابن طليقها.

وبحسب موقع TMZ، فقد جلس الثلاثي لتناول الغداء معًا خلال هذه النزهة.

وتأتي هذه الجولة بعد يوم واحد فقط من ظهور بن أفليك (53 عامًا) برفقة زوجته السابقة جنيفر غارنر، حيث حضرا فيلمًا في لوس أنجلوس مع طفليهما، صامويل وسيرافينا.