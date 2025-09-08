الأخبار
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار

فنّ
2025-09-08
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار

أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر ترشيح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة الثامنة والتسعين للجائزة السينمائية الأشهر عالميا.

والفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة وعلي صبحي والطفلة ضحى رمضان، وسبق عرضه في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة في شهر حزيران الماضي.

وقالت النقابة في بيان إن لجنة مشكلة لاختيار الفيلم المرشح استقرت على "عيد ميلاد سعيد" بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة "من أول جولة تصويت" من بين الأفلام التي وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت.

وأضافت أن الاجتماع "حضره 16 عضوا من أعضاء اللجنة، صوّت منهم 9 أعضاء لفيلم عيد ميلاد سعيد وهو ما يساوي 50 بالمئة زائد واحد من أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فيلم رفعت عيني للسما على 4 أصوات، وحصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو على صوتين، وحصل فيلم سنو وايت على صوت واحد".

ومن المنتظر إعلان الأفلام المختارة بالقائمة الأولية للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في كانون الأول المقبل بينما يقام حفل توزيع الجوائز في آذار 2026.
 
المصدر: رويترز

