فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" The Conjuring: Last Rites، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا إيرادات بلغت 83 مليون دولار.



وحلّت ثانيا في الترتيب النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية الناجحة "هاميلتون" Hamilton من إنتاج "ديزني"، محققة إيرادات بـ10 ملايين دولار.



وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الرعب "ويبنز" Weapons" الذي يتناول الاختفاء الغامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه، محققاً 5,4 ملايين دولار.



وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "فريكيير فرايداي" Freakier Friday، من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها، محققاً 3,8 ملايين دولار.



وتراجع فيلم "كوت ستيلينغ" Caught Stealing من إنتاج "سوني" وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، إلى المرتبة الخامسة محققا 3,2 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:



6- "ذي روزيس" (2,8 ملايين دولار).

7- "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (2,75 مليون دولار).

8- "ذي باد غايز 2" (2,5 مليون دولار).

9- "لايت اوف ذي وورلد" (2,4 مليون دولار).

10- "سوبرمان" (مليون دولار).



المصدر: فرانس برس