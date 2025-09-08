الأخبار
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-08 | 06:30
فنّ
2025-09-08 | 06:30
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" The Conjuring: Last Rites، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا إيرادات بلغت 83 مليون دولار.
وحلّت ثانيا في الترتيب النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية الناجحة "هاميلتون" Hamilton من إنتاج "ديزني"، محققة إيرادات بـ10 ملايين دولار.
وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الرعب "ويبنز" Weapons" الذي يتناول الاختفاء الغامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه، محققاً 5,4 ملايين دولار.
وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "فريكيير فرايداي" Freakier Friday، من إنتاج "ديزني" وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها، محققاً 3,8 ملايين دولار.
وتراجع فيلم "كوت ستيلينغ" Caught Stealing من إنتاج "سوني" وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، إلى المرتبة الخامسة محققا 3,2 ملايين دولار.
وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:
6- "ذي روزيس" (2,8 ملايين دولار).
7- "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (2,75 مليون دولار).
8- "ذي باد غايز 2" (2,5 مليون دولار).
9- "لايت اوف ذي وورلد" (2,4 مليون دولار).
10- "سوبرمان" (مليون دولار).
المصدر: فرانس برس
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
0
فنّ
2025-08-25
فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-08-25
فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-06-16
فيلم "دراغون" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-06-16
فيلم "دراغون" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-06-30
فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي
فنّ
2025-06-30
فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي
0
فنّ
05:05
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
فنّ
05:05
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
0
فنّ
04:53
تناولت أحمر الشفاه الخاص بها... دوجا كات تصدم الجمهور مجدداً في حفل VMA 2025! (فيديو)
فنّ
04:53
تناولت أحمر الشفاه الخاص بها... دوجا كات تصدم الجمهور مجدداً في حفل VMA 2025! (فيديو)
0
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
فنّ
03:30
دانييلا رحمة تستعرض حملها للمرة الأولى: "حاسة بالحياة جواتي" (صور)
0
اخبار البرامج
15:55
جورج خباز: الموريكس دور يُظهر جمال لبنان وإبداعه
اخبار البرامج
15:55
جورج خباز: الموريكس دور يُظهر جمال لبنان وإبداعه
0
منوعات
05:52
وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما
منوعات
05:52
وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما
0
أخبار لبنان
05:45
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على مواعيد الرحلات إلى وجهات عدة بين 11 و21 أيلول
أخبار لبنان
05:45
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على مواعيد الرحلات إلى وجهات عدة بين 11 و21 أيلول
0
أخبار دولية
2025-09-06
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
2025-09-06
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
0
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
7
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
8
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
