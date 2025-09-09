داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"

تحتفل الممثلة اللبنانية داليدا خليل اليوم الأربعاء بزفافها من السيّد نيكولا زعتر في أجواء عائلية مميزة.

ونشرت داليدا مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، وثّقت من خلالها إطلالتها بفستان الزفاف الذي حمل توقيع المصمم أنطوان قارح.

وتميز فستان داليدا المصنوع من قماش الدانتيل بتصميمه الكلاسيكي والأنثوي الذي أضفى على الإطلالة طابعاً ملكياً.

وكتبت داليدا: "أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة".