ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!

أفرج النجم العربي ناصيف زيتون عن أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "مني أنا "، بعدما كان قد طرح مؤخرًا أغنية "حلوة"، عقب حملة ترويجيّة أطلقها عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



وترافق هذا الإصدار مع فيديو بعنوان "Spend a Day with Nassif" نشره عبر قناته الرسميّة على تطبيق "يوتيوب".



ويستعرض الفيديو الأوّل الذي نُشِر حياة ناصيف على طبيعتها، على أن تتبعه مجموعةٌ من الفيديوهات الأخرى.

ويضمّ الفيديو لقطات عفويّة تُظهر جوانب حقيقيّة من شخصيّته، وسط لحظاتٍ مضحكة ومؤثّرة تعكس طابعًا قريبًا من الجمهور.

وقد صُوّرت الاغنيتان على طريقة المقاطع المصوّرة تحت إدارة المخرج حمزة مقداد بطريقة شبابيّة ومليئة بالطاقة الايجابيّة.



وتجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون اعتمد أسلوبًا مبتكرًا وتدريجيًا في طرح أغاني ألبومه الجديد، حيث سيُطلقها على مراحل عدة.

وفي كل مرحلة، سيقدّم أغنيتَين اثنتَين، ممّا سيُتيح للجمهور فرصة التّفاعل مع كلّ عملٍ على حدة، ويزيد من التشويق والترقّب لإصدارات الألبوم المُقبلة.





