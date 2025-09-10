الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صوت فيروز يصدح عالميًا... نجم راب عالمي يستخدم أغنية "وحدن" في ألبومه المرتقب (فيديو)

فنّ
2025-09-10 | 12:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صوت فيروز يصدح عالميًا... نجم راب عالمي يستخدم أغنية &quot;وحدن&quot; في ألبومه المرتقب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صوت فيروز يصدح عالميًا... نجم راب عالمي يستخدم أغنية "وحدن" في ألبومه المرتقب (فيديو)

فاجأ النجم العالمي دريك جمهوره باستخدامه مقطعًا من أغنية "وحدن" الشهيرة للسيدة فيروز في الحملة الترويجية لألبومه المرتقب Iceman.

وأعاد المقطع، الذي لحنه الموسيقار الراحل زياد الرحباني وكتبه الشاعر اللبناني طلال حيدر، نجم موسيقى الراب دريك توزيعه بما يتماشى مع أسلوبه الموسيقي الخاص، ليبثه عبر منصة يوتيوب كجزء من الحملة الدعائية للألبوم.

وبحسب موقع Mille، فإن اختيار هذا العمل الأيقوني قد يعود إلى خلفية لبنانية لنـوح شبيب، أحد أبرز المسؤولين في شركة OVO وُصف بأنه "الذراع اليمنى لدريك".

ويُذكر أن الألبوم الجديد سيصدر في وقت لاحق من العام الحالي، ليكون أول ألبوم منفرد لدريك منذ عام 2023، وسط ترقّب كبير من جمهوره العالمي.

آخر الأخبار

فنّ

دريك

نجم

راب

عالمي

موسيقى

فيروز

أغنية

وحدن

ألبوم

جديد.

LBCI التالي
ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-06-19

مايا دياب تعيد طرح أغنية "حرّمت أحبك" بأسلوب مميز (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"

LBCI
فنّ
2025-07-17

نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-08-20

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:39

ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!

LBCI
فنّ
2025-09-09

داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"

LBCI
فنّ
2025-09-09

جاستن بيبر يستمتع بوقته مع ابنه في أجواء مميزة (صور)

LBCI
فنّ
2025-09-09

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-12

وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-20

في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-30

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطىء في ابو ظبي

LBCI
فنّ
2025-05-23

فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:50

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

LBCI
أخبار دولية
14:48

فرنسا أمام المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:41

الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

جدل في بعاصير بسبب تشغيل كسارة من دون ترخيص

LBCI
أخبار دولية
13:16

تسوركوف حرّة بعد سنتين ونصف لدى حزب الله في العراق… وتفاصيل الصفقة غامضة

LBCI
أخبار دولية
13:14

مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

LBCI
أخبار لبنان
05:28

تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 10-9-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More