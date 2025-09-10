صوت فيروز يصدح عالميًا... نجم راب عالمي يستخدم أغنية "وحدن" في ألبومه المرتقب (فيديو)

فاجأ النجم العالمي دريك جمهوره باستخدامه مقطعًا من أغنية "وحدن" الشهيرة للسيدة فيروز في الحملة الترويجية لألبومه المرتقب Iceman.

وأعاد المقطع، الذي لحنه الموسيقار الراحل زياد الرحباني وكتبه الشاعر اللبناني طلال حيدر، نجم موسيقى الراب دريك توزيعه بما يتماشى مع أسلوبه الموسيقي الخاص، ليبثه عبر منصة يوتيوب كجزء من الحملة الدعائية للألبوم.

وبحسب موقع Mille، فإن اختيار هذا العمل الأيقوني قد يعود إلى خلفية لبنانية لنـوح شبيب، أحد أبرز المسؤولين في شركة OVO وُصف بأنه "الذراع اليمنى لدريك".

ويُذكر أن الألبوم الجديد سيصدر في وقت لاحق من العام الحالي، ليكون أول ألبوم منفرد لدريك منذ عام 2023، وسط ترقّب كبير من جمهوره العالمي.