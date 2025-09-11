جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)

بدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فاتنة في أحدث ظهور لها لدى وصولها إلى مسرح هارموني غولد في لوس أنجلوس لحضور العرض الخاص لفيلمها القادم Kiss of the Spider Woman.



وارتدت لوبيز سترة بنية ضيقة أبرزت خصرها النحيل مع بنطال مطابق وبلوزة منقطة بكشكشة وأكمام جذابة.



واعتمدت لوبيز تسريحة شعر أنيقة وناعمة لهذا الحدث، وأبرزت عينيها البنيتين بظلال عيون لامعة.