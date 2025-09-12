إد شيران يصدر ألبومه الثامن بعنوان "بلاي"

يُصدر نجم البوب البريطاني إد شيران الذي يبدأ جولة عالمية في أوروبا خلال كانون الأول، ألبومه الجديد "بلاي" اليوم الجمعة.



ويشكل "بلاي" الألبوم الثامن الذي يسجل في الاستوديو للفنان البالغ 34 عاما والذي حقق نجاحا باهرا على مدى العقد الفائت في المملكة المتحدة والعالم.



ويتضمن الألبوم عددا من الأغاني منها "سافاير" و"أزيزام" و"أيه ليتل مور".



ويعود أحدث ألبوماته "أوتوم فارييشن " إلى العام 2023.



