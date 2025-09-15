هذه كانت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025

جمعت النسخة الـ77 من جوائز إيمي برايم تايم أبرز نجوم التلفزيون مساء الأحد في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، وسط أجواء من البهجة والفخامة.



أبرز الإطلالات:



سيدني سويني (28 عامًا)، نجمة Euphoria، خطفت الأنظار بفستان أحمر ناري جريء من Oscar de la Renta، مكشوف الصدر، ونسّقته مع عقد ماسي فاخر من Lorraine Schwartz بوزن 120 قيراطًا.





جينا أورتيغا (22 عامًا)، نجمة مسلسل Wednesday، ظهرت بإطلالة شبه جريئة من Givenchy، ببلوزة مرصعة بأحجار ملوّنة وتنورة سوداء بفتحة جانبية عالية. الإطلالة ذكّرت الجمهور بشخصية "إيزابيلا روسيليني" في فيلم Death Becomes Her (1992).





سيلينا غوميز (33 عامًا) تألقت بفستان أحمر مخصّص من Louis Vuitton، ورفعت شعرها بتسريحة أنيقة. ظهرت برفقة خطيبها المنتج بيني بلانكو (37 عامًا)، وتبادلا القبل والعناق أمام عدسات الكاميرات.





ميغان فاهي (35 عامًا)، نجمة White Lotus، سحرت الحضور بفستان أسود مخملي بفتحة صدر عميقة وشق أمامي لافت.





جوستين لوبي (36 عامًا)، من مسلسل Succession، كانت من أوائل من مشى على السجادة الحمراء، بإطلالة جريئة من Carolina Herrera بفستان عاكس مرصّع بأقراص فضية. تركت شعرها الأشقر منسدلًا وزيّنت مظهرها بإكسسوارات فضية.





شانينا شايك (34 عامًا)، عارضة الأزياء، اختارت فستانًا أسود بفتحة جانبية عالية، أكملته بحذاء بكعب مدبّب وحقيبة يد سوداء أنيقة.





سكارليت جوهانسون (40 عامًا) أبهرت الحضور بفستان أصفر باهت من Prada من دون أكمام، بتفاصيل كسرات أنيقة. رافقها زوجها الممثل كولين جوست (43 عامًا) الذي ارتدى بدلة سوداء كلاسيكية.





كيت بلانشيت (56 عامًا) استعرضت ذوقها الجريء بجامبسوت مخملي أسود بكتفين بارزين بتصميم هندسي.





جينيفر كوليدج (64 عامًا)، نجمة Legally Blonde، سحرت الأنظار بفستان أسود بكتف واحد وقفازات طويلة بنفس اللون. جينيفر كوليدج (64 عامًا)، نجمة Legally Blonde، سحرت الأنظار بفستان أسود بكتف واحد وقفازات طويلة بنفس اللون.