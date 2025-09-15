إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين

فاز مسلسل "أدولسنس" الذي يتقصى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والخطاب الذكوري السام على الفتيان الصغار، بثمانية جوائز "إيمي"، بينما نال مسلسل "ذي ستوديو" الذي يتناول كواليس هوليوود، ثلاث عشرة جائزة، من بينها جائزة أفضل فيلم كوميدي.



في ما يأتي أبرز الفائزين في الاحتفال السابع والسبعين لجوائز "إيمي" الذي أقيم مساء الاحد في لوس أنجلوس:

- أفضل مسلسل درامي -



"ذي بيت"



- أفضل مسلسل كوميدي -



"ذي ستوديو"



- أفضل مسلسل قصير -



"أدولسنس"



- أفضل ممثل في مسلسل درامي -



نواه وايل ("ذي بيت")



- أفضل ممثلة في مسلسل درامي -



بريت لاور ("سيفرنس")



- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي -



سيث روغن ("ذي ستوديو")



- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي -



جين سمارت ("هاكس")



- أفضل ممثل في مسلسل قصير -



ستيفن غراهام ("أدولسنس")



- أفضل ممثلة في مسلسل قصير -



كريستن ميليوتي ("ذي بنغوين")