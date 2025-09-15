الأخبار
"أدولسنس" يهيمن على جوائز إيمي للمسلسلات التلفزيونية
2025-09-15
هيمن مسلسل "أدولسنس"، الذي يتقصى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والخطاب الذكوري السام على المراهقين، على جوائز إيمي الأحد خلال حفلة كافأت كذلك مسلسل "ذي ستوديو".
وفاز المسلسل الهزلي "ذي ستوديو" من إنتاج "آبل" والذي يعرض كواليس هوليوود بـ13 جائزة، من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي.
وسلطت هذه السنة الأضواء على فئة المسلسلات القصيرة المخصصة للأعمال من موسم واحد، إذ كان مسلسل "أدولسنس" الفائز بلا منازع بالجوائز في 8 من فئاتها، بعدما أثار جدلا اجتماعيا حادا سواء في بريطانيا أو في باقي العالم.
وقال ستيفن غراهام الذي حصل على جائزة أفضل ممثل لتجسيده شخصية رب العائلة: "لم نكن نتوقع أن يكون لمسلسلنا الصغير مثل هذه الوطأة".
وحاز المسلسل على جائزة أفضل مسلسل قصير، إضافة إلى جوائز أفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة في أدوار ثانوية لإرين دوهرتي وأوين كوبر.
كما كافأت الحفلة مسلسل "هاكس" الكوميدي بفوزه بجائزة رابعة لأفضل ممثلة لنجمته جين سمارت في دور الكوميدية البارعة والمتقدمة في السن التي تواجه فكاهية شابة مكلفة تجديد أسلوبها الهزلي.
وفازت الممثلة هانا أينبيندر بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن أدائها في دور هذه الفكاهية الشابة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكانت جائزة أفضل مسلسل درامي من نصيب "ذي بيت" الذي يروي تفاصيل الحياة اليومية في قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة بيتسبرغ، مع فوز نواه وايل الذي يجسد فيه شخصية رئيس القسم بجائزة أفضل ممثل، وفوز كاثرين لاناسا بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.
