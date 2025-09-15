الأخبار
LBCI
LBCI

أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2025-09-15 | 05:30
مشاهدات عالية
2min
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر أحدث فيلم من سلسلة أفلام الأنمي "ديمن سلاير" شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع، محققا رقما قياسيا بلغ 70 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، على ما بيّنت تقديرات القطاع الأحد.

ويأتي تصدّر "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا - إنفينيتي كاسل: الجزء الأول"، وهو أول فيلم من ثلاثية جديدة مقتبسة من سلسلة المانغا الشهيرة، شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا بعد أن أصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في اليابان على الإطلاق.

وتجاوزت عائدات الفيلم الرقم القياسي السابق لفيلم أنمي في أول عطلة نهاية أسبوع، وهو فيلم "بوكيمون" الأصلي عام 1999.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس"، محققا 26,1 مليون دولار بعد أن حقق في عطلة نهاية الأسبوع الماضية 84 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم "داونتاون آبي: ذي غراند فينال" محققا عائدات قدرها 18,1 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "ذي لونغ ووك" من إنتاج شركة "لايونزغيت"، حيث بلغت إيرادات هذا العمل 11,5 مليون دولار.

وحلّ خامسا فيلم "توي ستوري" من إنتاج "ديزني" محققا 3,5 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:

6- "ويبنز" (2,7 ملايين دولار).

7- "هاميلتون" (2,2 مليون دولار).

8- "فريكيير فرايداي" (2,1 مليون دولار).

9- "سباينل تاب 2: ذي إند كونتنيوز" (1,7 مليون دولار).

10- "ذي ساوند اوف ميوزيك (الذكرى السنوية الستين)" (مليون دولار).
 
وكالة فرانس برس

"أدولسنس" يهيمن على جوائز إيمي للمسلسلات التلفزيونية
LBCI السابق

LBCI
منوعات
2025-09-10

خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:37

استئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من الثلاثاء 16 أيلول

LBCI
أخبار دولية
06:58

إسبانيا تدعو الى منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

LBCI
آخر الأخبار
07:00

وزير الخارجية الأميركي من القدس: التواصل مستمر مع حلفائنا في الخليج قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة

