أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-15 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر أحدث فيلم من سلسلة أفلام الأنمي "ديمن سلاير" شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع، محققا رقما قياسيا بلغ 70 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، على ما بيّنت تقديرات القطاع الأحد.
ويأتي تصدّر "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا - إنفينيتي كاسل: الجزء الأول"، وهو أول فيلم من ثلاثية جديدة مقتبسة من سلسلة المانغا الشهيرة، شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا بعد أن أصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في اليابان على الإطلاق.
وتجاوزت عائدات الفيلم الرقم القياسي السابق لفيلم أنمي في أول عطلة نهاية أسبوع، وهو فيلم "بوكيمون" الأصلي عام 1999.
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس"، محققا 26,1 مليون دولار بعد أن حقق في عطلة نهاية الأسبوع الماضية 84 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم "داونتاون آبي: ذي غراند فينال" محققا عائدات قدرها 18,1 مليون دولار.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "ذي لونغ ووك" من إنتاج شركة "لايونزغيت"، حيث بلغت إيرادات هذا العمل 11,5 مليون دولار.
وحلّ خامسا فيلم "توي ستوري" من إنتاج "ديزني" محققا 3,5 ملايين دولار.
وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:
6- "ويبنز" (2,7 ملايين دولار).
7- "هاميلتون" (2,2 مليون دولار).
8- "فريكيير فرايداي" (2,1 مليون دولار).
9- "سباينل تاب 2: ذي إند كونتنيوز" (1,7 مليون دولار).
10- "ذي ساوند اوف ميوزيك (الذكرى السنوية الستين)" (مليون دولار).
وكالة فرانس برس
"أدولسنس" يهيمن على جوائز إيمي للمسلسلات التلفزيونية
السابق
