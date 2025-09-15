ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي

أثارت النجمة سيدني سويني جدلاً كبيراً لدى الجمهور بسبب ظهورها وحيدة وعدم اختلاطها بزملائها الممثلين خلال حفل توزيع جوائز إيمي الذي أقيم يوم أمس الأحد.ولم تصوّر عدسات الكاميرات سيدني وهي تختلط بزملائها خلال الحفل وخلف الكواليس، ولم تُشارك أيضاً في الحفلات اللاحقة بعد انتهاء الحفل.وأثارت مشاركة سيدني المحدودة في الحفل تساؤلات كثيرة لدى الجمهور الذي ربط الأمر بردود الفعل العنيفة على حملتها الإعلانية لصالح "أميريكان إيغل".ومن جهة أخرى، تألّقت سيدني خلال الحفل بفستان طويل من الساتان باللون الأحمر من دون أكمام مع فتحة صدر جريئة ووشاح طويل، من تصميم دار أوسكار دي لا رنتا.