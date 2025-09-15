الأخبار
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
فنّ
2025-09-15 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
غمرت ليدي غاغا نفسها بالكامل بألوان النيود للترويج لمجموعة جديدة من كريم الأساس من علامتها التجارية الخاصة بالمكياج "هاوس لابس".
وارتدت ليدي غاغا مشداً بلون نيود فوق قميص أبيض قبل أن تغمر نفسها بالكامل بالسائل اللزج.
وشملت المنتجات الأولى محدد شفاه، وملمّع شفاه، وبودرة لامعة سائلة، ثم تطورت إلى محددات عيون، وظلال عيون، وأحمر شفاه.
وأسست ليدي غاغا علامتها التجارية في أيلول 2019، والتي باتت بعد فترة وجيزة أول خط إنتاج رئيسي لمستحضرات التجميل يُطرح حصريًا على أمازون.
المصدر
