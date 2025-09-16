تايلور سويفت تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها مع خطيبها (صورة)

شوهدت النجمة العالمية تايلور سويفت برفقة خطيبها، ترافيس كيلسي في حفل عيد ميلاد اللاعب باتريك ماهومز الثلاثين مساء الأحد الماضي.



واستعرضت سويفت ساقيها الرشيقتين بتنورة قصيرة منقوشة مع سترة من دون أكمام مطابقة، بالإضافة إلى حذاء أحمر عنابي بكعب عالٍ.



ونسّق خطيبها ملابسه لتتناسب مع إطلالتها الأنيقة، حيث ارتدى قميصًا باللون الأبيض بأزرار وأكمام مطوية، وربطة عنق سوداء، بالإضافة إلى شورت قصير وحذاء أكسفورد برباط.