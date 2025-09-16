الأخبار
تايلور سويفت تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها مع خطيبها (صورة)
فنّ
2025-09-16 | 03:30
تايلور سويفت تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها مع خطيبها (صورة)
شوهدت النجمة العالمية تايلور سويفت برفقة خطيبها، ترافيس كيلسي في حفل عيد ميلاد اللاعب باتريك ماهومز الثلاثين مساء الأحد الماضي.
واستعرضت سويفت ساقيها الرشيقتين بتنورة قصيرة منقوشة مع سترة من دون أكمام مطابقة، بالإضافة إلى حذاء أحمر عنابي بكعب عالٍ.
ونسّق خطيبها ملابسه لتتناسب مع إطلالتها الأنيقة، حيث ارتدى قميصًا باللون الأبيض بأزرار وأكمام مطوية، وربطة عنق سوداء، بالإضافة إلى شورت قصير وحذاء أكسفورد برباط.
مقالات ذات صلة
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
2025-09-11
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة بنية في أحدث ظهور لها (صور)
0
فنّ
2025-08-25
كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
2025-08-25
كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)
0
موضة وجمال
2025-07-23
بإطلالة حمراء جذابة... ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
موضة وجمال
2025-07-23
بإطلالة حمراء جذابة... ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
0
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
03:00
لديهما الكثير من القواسم المشتركة... علاقة سريّة تجمع كيتي بيري وشخصية سياسية شهيرة
فنّ
03:00
لديهما الكثير من القواسم المشتركة... علاقة سريّة تجمع كيتي بيري وشخصية سياسية شهيرة
0
فنّ
13:00
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
فنّ
13:00
غمرت نفسها بالألوان... ليدي غاغا تروّج لمجموعة المكياج الجديدة الخاصة بها بأسلوب درامي!
0
فنّ
11:00
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
فنّ
11:00
ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي
0
فنّ
09:57
جديد يارا... "تغيير الفصول": رحلة المشاعر والفصول الأربعة
فنّ
09:57
جديد يارا... "تغيير الفصول": رحلة المشاعر والفصول الأربعة
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
0
أخبار دولية
02:04
ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز
أخبار دولية
02:04
ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز
0
آخر الأخبار
2025-08-13
دراسة لمجلة لانسيت الطبية: غزة تواجه تهديدًا جديدًا مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء القطاع
آخر الأخبار
2025-08-13
دراسة لمجلة لانسيت الطبية: غزة تواجه تهديدًا جديدًا مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء القطاع
0
آخر الأخبار
02:48
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
آخر الأخبار
02:48
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
3
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
4
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
5
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
