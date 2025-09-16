الأخبار
لديهما الكثير من القواسم المشتركة... علاقة سريّة تجمع كيتي بيري وشخصية سياسية شهيرة

فنّ
2025-09-16 | 03:00
لديهما الكثير من القواسم المشتركة... علاقة سريّة تجمع كيتي بيري وشخصية سياسية شهيرة
لديهما الكثير من القواسم المشتركة... علاقة سريّة تجمع كيتي بيري وشخصية سياسية شهيرة

 كشفت تقارير عن وجود علاقة سرية بين نجمة البوب كيتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

وبحسب التقارير، يبذل ترودو وبيري جهوداً متضافرة للحفاظ على سرية علاقتهما العاطفية الناشئة.

وصرّح مصدر لمجلة Us Weekly: "لقد قررا الحفاظ على خصوصية أكبر بشأن هذا الأمر. لا يزالان يتحدثان ويهتمان ببعضهما البعض كثيرًا".

وفي المقابل، أشار مصدر آخر إلى أن علاقتهما "ليست جادة" في الوقت الحالي، مضيفًا أن كيتي "مشغولة للغاية حاليًا" بجولتها الغنائية "لايف تايمز".

وزعم المصدر أيضاً أن كيتي وجاستن "لديهما الكثير من القواسم المشتركة"، كاشفاً أن "جاستن يخطط لرؤيتها خلال فترة استراحة قصيرة بعد بضعة أسابيع عند عودتها من جولتها في البرازيل".

المصدر

 

فنّ

