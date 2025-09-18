"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

يمنى الله معك يا اجمل قلب ونفسية كتير صادم ومحزن خبر وفاتك 💔
بس اكيد انتي بمكان مليان سلام
الله يرحمك #يمنى_شري pic.twitter.com/utb9s6uoCA
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 18, 2025
#يمنى_شري كنتي ورح تضلي ببالنا وبذكرياتنا كتلة حب وطاقة حلوة وإيجابية، ورح يبقى اسمك يترك على وجهنا ابتسامة حلوة كل ما نتذكرك. انشالله نفسك تكون بالسما بمطرح بعيد عن الوجع يللي ما كنتي بتستاهليه ابداً 💔🙏🏻 pic.twitter.com/ffEyr6hLQN
— Elissa (@elissakh) September 18, 2025
#يمنى_شري… وجعتيلي قلبي💔
يا أم الضحكة الحلوة، والقلب الأبيض…
استعجلتِ الرحيل يا داعمتي النقية.
الله يرحم روحك الطيبة😔🙏🏼
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/4Mjv3wE8Ex
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) September 18, 2025
كتير بيزعّل الخبر كتير.. يمنى يعني الضحكة والحلاوة والروح الحلوة والاعلام الممتع اللي عمره سنين من الخبرة والمهنية العالية.
الله يرحمك ويصبرّ قلب أهلك يا رب.
روحك بالسما 🙏 #يمنى_شري
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 18, 2025
اوف هل الحياة شو رخيصة.نحنا جينا على هل الدني مشوار مش اكتر وراجعين فالين ما منعرف اي لحظة لان دائما فلتكن مشيئتك يا رب.....
يويو يا يويو كتير بكرتي.الله يرحم روحك الحلوة والضحكة لي ما بتفارق وجك..#صدمة #يمنى_شري pic.twitter.com/waOtViF3Hx
— Soha Kikano official 🇱🇧✝️ (@SohaKikano) September 18, 2025
شو هالخبر المؤلم
يمنى اللي كلّها فرح وطاقة غابت بعيد عن اصحابها والناس اللي حبّتن وحبّوها
قصة حزينة كتير هالصبح #يمنى_شري
رح نشتاقك محبتك وضحكتك 💔
الله معك
— Rima Njeim (@RimaNJEIM) September 18, 2025
كتير بكير يايويو يا قلب محب و روّح نقية
طاقة من الفرح والعطاء
فقدنا اليوم صوتًا حمل الصدق في الكلمة، وابتسامةً ملأت الشاشة دفئًا وفرحًا.💔💔🙏🏻 #يمنى_شري pic.twitter.com/n02tsB6y7r
— Roula Chamieh (@RoulaChamieh) September 18, 2025
خسارة للبنان هالضحكة يلي بتنقل الفرح وين ما كان 😕 الله يرحم الإعلامية المتميزة والمتفردة #يمنى_شري ويصبر أهلها ومحبينها 🙏🏻 pic.twitter.com/soDRQmztws
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 18, 2025
خسارتها خسارة زمن حقيقي… فيه كان الإعلام رسالة وكان الفن صدق. وبعفويتها الصادقة ستبقى حاضرة في قلوبنا إلى الأبد الله يرحمك #يمنى_شري وتكون نفسك بالسما 🙏🏻 pic.twitter.com/vmblWIhAUd
— Nelly Makdessy (@nellymakdessy) September 18, 2025
صباح حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري.
بدأنا المشوار معاً في نفس المرحلة في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ شاشة "تلفزيون المستقبل" بابتسامتها الكبيرة، طاقتها المتجددة، ديناميتها وأنوثتها.
لم ألتقِ بها يوماً وجهاً لوجه، لكنها كانت على تواصل دائم، لا سيما في… pic.twitter.com/JHMANqPmFy
— Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) September 18, 2025
انتي شقفة من ذاكرتي، دخلت تلفزيون المستقبل كان حلمي صير مثلك..... سابقة عصرك بكثير ،يلي عملتيه من عشرات السنين عملوا مثله هلأ
روحك الحلوة وضحكتك يلي كانت تعبي الدنيا
يمنى يا أطيب قلب واجمل روح، يا زميلة وصديقة بفتخر فيها وبتشرف اني عرفتها
رح تبقي بالقلب يا
Yoyo
وهلا يمنى هلا.....… pic.twitter.com/NJWHcp1pZT
— carine salameh (@SalamehCarine) September 18, 2025
خبر مفجع.
رَحَلَت يمنى شرّي.
الصديقة والرفيقة
والإعلامية التي أشرقت
في المستقبل والقلوب.
رَحَلَت "القمر عالباب".
قلبي حزين.
جدًّا.
ارحمها يا الله.
الصّبر لأسرتها. pic.twitter.com/TQin8fMNsQ
— نيشان (@Neshan) September 18, 2025
