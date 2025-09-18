الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

فنّ
2025-09-18 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;انتي شقفة من ذاكرتي.&quot;... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:&quot;يويو يا يويو كتير بكرتي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا، تاركة خلفها إرثًا إعلاميًا غنيًا وذاكرةً تلفزيونية محفورة في وجدان اللبنانيين والعرب.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الإعلام والفن في لبنان مع خبر وفاتها، معبرين عن حزنهم وصدمتهم برحيلها، ومنهم من استعاد ذكريات شخصية معها، مؤكدين أنها كانت تتمتع بروح محبة وابتسامة لا تفارق الشاشة.

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور مودعة الاعلامية يمنى شري: "يمنى الله معك يا أجمل قلب ونفسية. كتير صادم ومحزن خبر وفاتك، بس أكيد انتي بمكان مليان سلام. الله يرحمك."
وعبّرت الفنانة سهى قيقانو عن ألمها لرحيل يمنى شري قائلة: "أوف هل الحياة شو رخيصة… يويو يا يويو كتير بكرتي، الله يرحم روحك الحلوة والضحكة اللي ما بتفارق وجك."
وقالت الإعلامية ريما نجيم: "شو هالخبر المؤلم... يمنى اللي كلها فرح وطاقة غابت... قصة حزينة كتير هالصبح. رح نشتاقك محبتك وضحكتك."

ونوّهت الممثلة رولا شامية بصدق يمنى شري: "كتير بكير يا يويو، يا قلب محب وروح نقية. فقدنا صوتًا حمل الصدق في الكلمة وابتسامةً ملأت الشاشة دفئًا."

أما الممثلة كارمن لبّس فكتبت: "خسارة للبنان هالضحكة يلي بتنقل الفرح وين ما كان. الله يرحم الإعلامية المتميزة والمتفردة يمنى شري ويصبر أهلها."

كما قالت النجمة نيللي مقدسي: "خسارتها خسارة زمن حقيقي… فيه كان الإعلام رسالة وكان الفن صدق. ستبقى حاضرة في قلوبنا إلى الأبد."

وبدوره، استعاد الإعلامي ريكاردو كرم بدايات يمنى شري قائلاً: "بدأنا المشوار في أوائل التسعينيات يوم كانت تملأ شاشة المستقبل بابتسامتها وطلتها المتجددة. لم ألتقِ بها وجهًا لوجه، لكنها كانت على تواصل دائم من كندا."

وعبّرت الإعلامية كارين سلامة بحرارة: "انتي شقفة من ذاكرتي... سابقة عصرك. يمنى يا أطيب قلب وأجمل روح. رح تبقي بالقلب."

وقال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان: "خبر مفجع. رَحَلَت يمنى شري، الصديقة والرفيقة، والإعلامية التي أشرقت في المستقبل والقلوب. رحلت القمر عالباب. قلبي حزين."

فنّ

ذاكرتي."...

الاعلامية

والإعلام:"يويو

بكرتي"

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
فنّ
2025-06-29

انطلقت من استوديو الفن واحتلت قلوب المشاهدين... "الزمن الجميل" يكرّم الإعلامية والكاتبة ليليان إندراوس

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

إيران تصف تغير مواقف ترامب بشأن العقوبات بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:25

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

LBCI
فنّ
2025-09-16

مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه

LBCI
فنّ
2025-09-16

وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

LBCI
فنّ
2025-09-16

بعد أقل من عام على ولادة طفلها الأول... مارغو روبي تتألق بإطلالة جريئة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:06

مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-31

مسألة نزع السلاح قُبيل زيارة مورغان اورتاغوس

LBCI
أمن وقضاء
05:06

يستهدف المواطنين الذين يحضرون إلى قصر عدل صيدا ويسرق هواتفهم ومقتنياتهم... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار دولية
06:41

وزارة الدفاع التركية: لا يمكن النظر في انسحاب قواتنا من سوريا إلا بعد ضمان أمن حدودنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More