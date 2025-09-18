"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا، تاركة خلفها إرثًا إعلاميًا غنيًا وذاكرةً تلفزيونية محفورة في وجدان اللبنانيين والعرب.



وتفاعل عدد كبير من نجوم الإعلام والفن في لبنان مع خبر وفاتها، معبرين عن حزنهم وصدمتهم برحيلها، ومنهم من استعاد ذكريات شخصية معها، مؤكدين أنها كانت تتمتع بروح محبة وابتسامة لا تفارق الشاشة.



وكتبت الفنانة سيرين عبد النور مودعة الاعلامية يمنى شري: "يمنى الله معك يا أجمل قلب ونفسية. كتير صادم ومحزن خبر وفاتك، بس أكيد انتي بمكان مليان سلام. الله يرحمك."

أما الممثلة ماغي بو غصن، فكتبت: "كتير بيزعّل الخبر... يمنى يعني الضحكة والحلاوة والروح الحلوة والإعلام الممتع يلي عمره سنين من الخبرة والمهنية العالية. الله يرحمك ويصبّر قلب أهلك."

روحك بالسما 🙏 #يمنى_شري — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 18, 2025 وعبّرت الفنانة سهى قيقانو عن ألمها لرحيل يمنى شري قائلة: "أوف هل الحياة شو رخيصة… يويو يا يويو كتير بكرتي، الله يرحم روحك الحلوة والضحكة اللي ما بتفارق وجك."

يويو يا يويو كتير بكرتي.الله يرحم روحك الحلوة والضحكة لي ما بتفارق وجك..#صدمة #يمنى_شري pic.twitter.com/waOtViF3Hx — Soha Kikano official 🇱🇧✝️ (@SohaKikano) September 18, 2025 وقالت الإعلامية ريما نجيم: "شو هالخبر المؤلم... يمنى اللي كلها فرح وطاقة غابت... قصة حزينة كتير هالصبح. رح نشتاقك محبتك وضحكتك."

ونوّهت الممثلة رولا شامية بصدق يمنى شري: "كتير بكير يا يويو، يا قلب محب وروح نقية. فقدنا صوتًا حمل الصدق في الكلمة وابتسامةً ملأت الشاشة دفئًا."

أما الممثلة كارمن لبّس فكتبت: "خسارة للبنان هالضحكة يلي بتنقل الفرح وين ما كان. الله يرحم الإعلامية المتميزة والمتفردة يمنى شري ويصبر أهلها."

كما قالت النجمة نيللي مقدسي: "خسارتها خسارة زمن حقيقي… فيه كان الإعلام رسالة وكان الفن صدق. ستبقى حاضرة في قلوبنا إلى الأبد."

وبدوره، استعاد الإعلامي ريكاردو كرم بدايات يمنى شري قائلاً: "بدأنا المشوار في أوائل التسعينيات يوم كانت تملأ شاشة المستقبل بابتسامتها وطلتها المتجددة. لم ألتقِ بها وجهًا لوجه، لكنها كانت على تواصل دائم من كندا."

وعبّرت الإعلامية كارين سلامة بحرارة: "انتي شقفة من ذاكرتي... سابقة عصرك. يمنى يا أطيب قلب وأجمل روح. رح تبقي بالقلب." وعبّرت الإعلامية كارين سلامة بحرارة: "انتي شقفة من ذاكرتي... سابقة عصرك. يمنى يا أطيب قلب وأجمل روح. رح تبقي بالقلب."