إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

فنّ
2025-09-17 | 09:25
إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

قدّم المغني البريطاني إد شيران لمحة نادرة عن حياته الزوجية مع زوجته تشيري سيبورن، متحدثًا بصراحة عن الخلافات الحقيقية التي يواجهانها، وذلك خلال فعالية مفاجئة لمعجبي Spotify في لندن يوم الثلاثاء.

وتزوّج شيران، البالغ من العمر 34 عامًا، من شريكته طويلة الأمد تشيري (33 عامًا) في عام 2019، ولهما طفلان. ومعروف عن الثنائي حبهما الشديد للخصوصية وعدم مشاركة تفاصيل حياتهما الشخصية.

ولكن خلال جلسة أسئلة وأجوبة، تحدّث إد عن أهمية الصدق بشأن تقلبات العلاقات، مؤكدًا أن الزواج لا يقتصر فقط على اللحظات الجميلة.

وقال: "تشيري تعرف أنني أكتب عن كل شيء — ليس فقط الأشياء الجميلة. هناك أغاني مثل 'Perfect'، لكنها تقابلها أيضًا أغاني عن الصراعات الحقيقية. هذا جزء من أي علاقة، ومن المهم أن نكون صادقين حيال ذلك"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفاجأ إد شيران معجبيه في منطقة كينغز كروس بأداء حي غير معلن لأغنية Camera من ألبومه الجديد Play، حيث انضم إلى جمهور عابر في الشارع وأدهشهم بعرضه.

وقبل الأداء، حضر المشاركون فعالية استماع غامرة في مساحة Lightroom التفاعلية بلندن، ثم ظهر شيران بنفسه على المسرح في جلسة Q&A مع الإعلامي نيهال أرثانايكي، وسط تصفيق حار ودهشة الحاضرين.

وتحدث إد أيضًا عن تحوّله من التركيز الكامل على العمل إلى إعطاء الأولوية للعائلة، قائلًا: "في بداية مسيرتي المهنية، كنت أخصص 100% للعمل و0% للحياة الشخصية. الآن أصبحت النسبة 70% للعائلة و30% للموسيقى. التوازن ليس فقط صحيًا، بل هو النجاح الحقيقي."

وأضاف أنه عندما ينظر لاحقًا إلى هذه السنوات، يريد أن يتذكر أنه عاشها واستمتع بكل لحظة فيها مع أحبائه.

وكشف شيران أنه كتب إحدى الأغاني الجديدة خصيصًا لتشيري، بعد أن استلهم الفكرة من قصة شهيرة عن بونو من فرقة U2 الذي أهدى زوجته أغنية في عيد ميلادها بعد نسيانه للمناسبة.

وقال إد: "لقد ألهمتني القصة أن أكتب لتشيري أغنية كهديّة. إنها لحظة شخصية وخاصة بها وحدها."

