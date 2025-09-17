الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته
فنّ
2025-09-17 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته
قدّم المغني البريطاني إد شيران لمحة نادرة عن حياته الزوجية مع زوجته تشيري سيبورن، متحدثًا بصراحة عن الخلافات الحقيقية التي يواجهانها، وذلك خلال فعالية مفاجئة لمعجبي Spotify في لندن يوم الثلاثاء.
وتزوّج شيران، البالغ من العمر 34 عامًا، من شريكته طويلة الأمد تشيري (33 عامًا) في عام 2019، ولهما طفلان. ومعروف عن الثنائي حبهما الشديد للخصوصية وعدم مشاركة تفاصيل حياتهما الشخصية.
ولكن خلال جلسة أسئلة وأجوبة، تحدّث إد عن أهمية الصدق بشأن تقلبات العلاقات، مؤكدًا أن الزواج لا يقتصر فقط على اللحظات الجميلة.
وقال: "تشيري تعرف أنني أكتب عن كل شيء — ليس فقط الأشياء الجميلة. هناك أغاني مثل 'Perfect'، لكنها تقابلها أيضًا أغاني عن الصراعات الحقيقية. هذا جزء من أي علاقة، ومن المهم أن نكون صادقين حيال ذلك"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفاجأ إد شيران معجبيه في منطقة كينغز كروس بأداء حي غير معلن لأغنية Camera من ألبومه الجديد Play، حيث انضم إلى جمهور عابر في الشارع وأدهشهم بعرضه.
وقبل الأداء، حضر المشاركون فعالية استماع غامرة في مساحة Lightroom التفاعلية بلندن، ثم ظهر شيران بنفسه على المسرح في جلسة Q&A مع الإعلامي نيهال أرثانايكي، وسط تصفيق حار ودهشة الحاضرين.
وتحدث إد أيضًا عن تحوّله من التركيز الكامل على العمل إلى إعطاء الأولوية للعائلة، قائلًا: "في بداية مسيرتي المهنية، كنت أخصص 100% للعمل و0% للحياة الشخصية. الآن أصبحت النسبة 70% للعائلة و30% للموسيقى. التوازن ليس فقط صحيًا، بل هو النجاح الحقيقي."
وأضاف أنه عندما ينظر لاحقًا إلى هذه السنوات، يريد أن يتذكر أنه عاشها واستمتع بكل لحظة فيها مع أحبائه.
وكشف شيران أنه كتب إحدى الأغاني الجديدة خصيصًا لتشيري، بعد أن استلهم الفكرة من قصة شهيرة عن بونو من فرقة U2 الذي أهدى زوجته أغنية في عيد ميلادها بعد نسيانه للمناسبة.
وقال إد: "لقد ألهمتني القصة أن أكتب لتشيري أغنية كهديّة. إنها لحظة شخصية وخاصة بها وحدها."
فنّ
شيران
نادرة
حياته
الزوجية...
"الصراع
الحقيقي"
علاقته
زوجته
مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
0
منوعات
2025-07-17
هل تعرفتم إلى شريك حياتكم عبر الإنترنت؟ إليكم ما تقوله الدراسات عن استمرارية العلاقة
منوعات
2025-07-17
هل تعرفتم إلى شريك حياتكم عبر الإنترنت؟ إليكم ما تقوله الدراسات عن استمرارية العلاقة
0
منوعات
2025-08-13
"هي الأكثر تعاسة"... هذا ما كشفته دراسة حول العلاقات الزوجية بعد المواعدة الافتراضية
منوعات
2025-08-13
"هي الأكثر تعاسة"... هذا ما كشفته دراسة حول العلاقات الزوجية بعد المواعدة الافتراضية
0
صحف اليوم
2025-07-20
هذا ما قاله أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية" عن بيان لقاء كليمنصو...
صحف اليوم
2025-07-20
هذا ما قاله أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية" عن بيان لقاء كليمنصو...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
15:04
مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه
فنّ
15:04
مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه
0
فنّ
14:46
وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
فنّ
14:46
وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
0
فنّ
2025-09-16
بعد أقل من عام على ولادة طفلها الأول... مارغو روبي تتألق بإطلالة جريئة (صور)
فنّ
2025-09-16
بعد أقل من عام على ولادة طفلها الأول... مارغو روبي تتألق بإطلالة جريئة (صور)
0
فنّ
2025-09-16
تايلور سويفت تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها مع خطيبها (صورة)
فنّ
2025-09-16
تايلور سويفت تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها مع خطيبها (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:42
قاسم لجرحى "البيجر": انتم على درب الشهداء وعلى درب اعضم شهيد السيد حسن نصرالله
آخر الأخبار
08:42
قاسم لجرحى "البيجر": انتم على درب الشهداء وعلى درب اعضم شهيد السيد حسن نصرالله
0
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
0
آخر الأخبار
02:37
الوكالة الوطنية للإعلام: النداء الذي أطلقه العميد جورج نادر نجح في إبعاد المحتجين عن أسوار السرايا وعناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة حمايتها فيما لا يزال العشرات منهم يتجمعون في ساحة رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين صيحات الغصب
آخر الأخبار
02:37
الوكالة الوطنية للإعلام: النداء الذي أطلقه العميد جورج نادر نجح في إبعاد المحتجين عن أسوار السرايا وعناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة حمايتها فيما لا يزال العشرات منهم يتجمعون في ساحة رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين صيحات الغصب
0
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية: جريح في حادث انقلاب شاحنة على أوتوستراد البيسارية
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية: جريح في حادث انقلاب شاحنة على أوتوستراد البيسارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
0
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
0
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
0
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
2
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
3
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
4
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
5
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
6
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
7
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
8
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More